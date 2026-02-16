Los detalles del último 8M del Gobierno de Boric y por qué desató críticas

Será la última actividad del Gobierno de Gabriel Boric que se realizará en el Palacio La Moneda.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo (8M), será una fecha especial para el presidente Gabriel Boric, ya que será el último acto de su Gobierno que se llevará a cabo en La Moneda.

Ante esto, es que se ordenó una licitación por un monto cercano a los $12 millones, además de proyectar una asistencia de 600 personas, ya que “el evento congregará a mujeres destacadas de diversos ámbitos de la sociedad chilena para visibilizar los avances concretos logrados por el gobierno en materia de equidad de género entre 2022 y 2026, garantizando impacto nacional a través de cobertura presencial”, consignan las bases del concurso.

Las cifras de la actividad generaron críticas por su alto monto, lo que fue defendido por la vocera Camila Vallejo, quien apuntó a la magnitud del acto, la que busca “poder informar del estado de avance en la política pública hacia las mujeres y su diversidad de condiciones”.

Entre estas políticas están la ley contra toda forma de violencia hacia las mujeres y “cómo estaba siendo implementado la ley en este caso que también aprobamos como gobierno para el pago efectivo de las pensiones de alimento, más conocida como Ley Papito Corazón; el sistema nacional de apoyos y cuidados que también ha sido un avance en la política pública de este Gobierno”.

La vocera de Gobierno reiteró que “son instancias muy necesarias porque a propósito de la conmemoración del 8 de marzo podemos entregar toda la información de las políticas públicas implementadas y, por cierto, son instancias también de balance”.

“Entonces, son actos que son muy necesarios, siempre se conmemoran y en el último año de nuestro mandato no va a ser la excepción de que no hagamos un acto justamente para entregar toda la información correspondiente”, sentenció.