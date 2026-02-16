Vallejo compara la Ley Maldita con las críticas de la oposición acusando “amarre”: “¿Quieren que el Gobierno deje de hacer funcionar el Estado?”

La vocera hizo un llamado a la oposición, a que una vez que asuman en el poder “podrán tomar las decisiones como Ejecutivo que les corresponda tomar”.

La vocera Camila Vallejo abordó las críticas de “amarre” que surgieron en la oposición tras conocerse que la ex asesora del subsecretario Galo Eidelstein, Jessica Tapia, fuera nombrada directora del departamento de Estudio y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

En su tradicional punto de prensa de los lunes, la secretaria de Estado aseveró que “lamentablemente a veces vemos en la oposición de que cualquier acción de Gobierno, cualquier política pública, o proyecto de ley, o cualquier gestión, es un amarre, y nosotros no vamos a permitir que se insista o se presione a que el Gobierno deje de gobernar. Porque el gobierno gobierna hasta el 11 de marzo. Después van a gobernar ellos, no antes”.

En ese sentido, Vallejo recalcó que en estas semanas que les quedan “el Gobierno tiene que seguir empujando proyectos de ley y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si hay concursos públicos que hay que realizar, se realizan los concursos públicos. Pero otra cosa muy distinta son los cargos de confianza. La instrucción del Presidente y del Ministerio del Interior ha sido clara a todos los ministerios. Los cargos de confianza, los equipos de confianza, se van el 11 de marzo“.

“Luego está lo que es parte del funcionamiento del Estado, los concursos públicos, donde participan además empresas externas que hacen las evaluaciones técnicas correspondientes para los nombramientos de cargos que son de planta, como sucede también con la Alta Dirección Pública”, agregó.

Es aquí donde Vallejo cuestionó las críticas de “amarre” desde la oposición. “¿O qué quieren? ¿Qué el Gobierno deje de hacer funcionar el Estado, porque cualquier decisión de Estado finalmente es un amarre? No puede pasar eso”, aseveró.

Ante esto, continuó, “lo otro es aplicar una ley lógica de persecución, tipo, no sé, ley maldita, o que ninguna persona pueda postular a un trabajo. Aquí el Estado tiene que seguir funcionando. Además, estos sistemas son concursos públicos, y en particular, en este caso además, ha habido un headhunter, una empresa externa que evalúa perfiles”.

La vocera del Gobierno de Gabriel Boric postuló que en la oposición “hay un sobreaprovechamiento del concepto de amarre para criticar por cualquier cosa al Ejecutivo, o hacer que el Ejecutivo no tome más decisiones, o el Estado deje de funcionar. Y eso no tiene lugar en una democracia”.

“Insisto, porque el Gobierno tiene que seguir gobernando hasta el último minuto y después ellos podrán tomar las decisiones como Ejecutivo que les corresponda tomar“, cerró.