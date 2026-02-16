Apunta a “exigir democracia”: Kast rechaza envío de ayuda humanitaria a Cuba

El presidente electo manifestó su desacuerdo a “darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años”.

En medio de su estadía en el sur y tras una serie de reuniones que sostuvo con autoridades municipales de la Región de Los Lagos, el presidente electo, José Antonio Kast, manifestó su rechazo a la ayuda humanitaria que el Gobierno de Boric enviará a Cuba.

Fue el pasado jueves cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren confirmó que se haría el envío de US$ 1 millón a la isla por medio de UNICEF. Lo anterior, en el marco de la crisis energética, sanitaria y alimentaria que enfrenta el país caribeño tras la intensificación del bloqueo de Estados Unidos.

Kast abordó el envío de ayuda humanitaria a Cuba

Bajo este contexto, José Antonio Kast comenzó diciendo que “el Presidente de la República representa al país, otra cosa es que uno esté de acuerdo en cómo representa al país en ciertas actuaciones. Yo no estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana”.

“Se puede señalar que hay un bloqueo (económico), pero el mayor bloqueo es no permitir el desarrollo de la ciudadanía en el emprendimiento, en que llegue tecnología”, añadió.

En esa línea, el futuro mandatario aseguró que “es cosa de preguntarle a cualquier persona que haya visitado Cuba, podríamos incluso preguntarle a las personas que se vieron aisladas dentro de Cuba para el momento de la pandemia, ¿qué es lo que solicitaban? Que los rescataran, porque solamente habían ido a ver la situación de los turistas, pero una vez que se vieron enfrentados a una pandemia y vieron el sistema de salud, lo miserable que es la vida para muchos cubanos, dijeron rescátenlos”.

“Cualquier situación de ayuda humanitaria tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia en Cuba, y eso no lo he visto”, cerró Kast.