Estados Unidos restringe visa a tres funcionarios del Gobierno de Boric por socavar “la seguridad regional”

La decisión del país norteamericano también afecta a todos los familiares directos de los empelados públicos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la revocación de las visas de tres funcionarios del gobierno de Chile, acusándolos de participar en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional.

En un comunicado publicado en su sitio web, la autoridad estadounidense indicó que los sancionados “dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades” que, según su evaluación, socavaron la seguridad en el hemisferio. La medida incluye la prohibición de ingreso a Estados Unidos y la revocación de todas las visas vigentes, tanto para los funcionarios involucrados como para sus familiares directos.

Desde Washington, señalaron que la decisión busca “contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”, en línea con la política del presidente Donald Trump de resguardar los intereses de seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos en la región.

El comunicado también enfatiza que el Departamento de Estado continuará promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos chilenos que, según su evaluación, hayan actuado para desestabilizar el hemisferio.

El documento incluyó, además, una referencia al contexto político nacional, afirmando que “el legado del Gobierno de Gabriel Boric se verá aún más empañado” por estas acciones, y reiteró la disposición de Estados Unidos a colaborar en temas de seguridad regional con la futura administración del presidente electo José Antonio Kast.

Según la declaración oficial, las sanciones se adoptaron en virtud de las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado públicamente la identidad de los funcionarios chilenos afectados.