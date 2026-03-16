Gustavo Gatica y eventuales indultos del presidente Kast: “Es una mala señal y bien contradictorio con el relato que intentó instalar”

El diputado recién asumido también valoró su encuentro con el mandatario, asegurando que “tenemos que dejar de lado esa política de trincheras”.

El diputado Gustavo Gatica (IND-PC) abordó su encuentro con el presidente José Antonio Kast y los eventuales indultos a uniformados condenados en el marco del 18-O, considerando que él fue una de las víctimas más reconocidas del estallido social.

Luego de que los 155 diputados juraran, se fotografío a Gatica en una breve conversación con el mandatario, cuyo registro se viralizó en las redes sociales.

En diálogo con Tele13 Radio, el parlamentario repasó el momento “republicano”. “Lo saludé al momento de recibir este documento que pasaba el Tricel… fue cortito; me deseó mucho éxito, yo también a él, saludé también a la Primera Dama. A gente le llamó la atención eso, incluso se publicó en redes, pero yo estoy acá para trabajar, para hacer las cosas bien y creo que era un momento republicano“, comenzó diciendo.

Siguiendo en esa línea, llamó a “dejar de lado esa política de trincheras. Yo con el presidente, José Antonio Kast, tenemos enormes diferencias políticas, probablemente tenemos pocos puntos de encuentro. Sin embargo, la política se trata precisamente de sentarse a conversar, de dialogar“.

A lo que agregó: “Hemos vivido mucho en una política donde acusamos al otro de que está mal y nosotros estamos bien, que somos bandos contrarios, y creo que ya basta de eso. La gente ya no quiere más de eso. Entonces si yo tengo que saludar a José Antonio Kast y sentarme a conversar con él, lo voy a hacer”.

Qué dijo el diputado Gustavo Gatica sobre los eventuales indultos a condenados por delitos en el estallido social

Por otro lado, se refirió a la idea del Gobierno de Kast de indultar a uniformados condenados por delitos en el marco del estallido social, lo cual Gustavo Gatica llamó “mala señal”.

“Me parece que es una mala señal, sobre todo en términos políticos, me parece que es bien contradictorio con el relato que la derecha y sobre todo José Antonio Kast en campaña intentó instalar. El presidente José Antonio Kast hablaba de mano dura, de ser implacable contra la delincuencia, y estas 2 semanas han aparecido estas cosas”, expresó.

“La semana pasada este proyecto que apareció en el Senado de conmutación de penas, donde se liberaban a miles de personas, que lo apoyó, y José Antonio Kast también dio una señal, hizo un guiño hacia que ese proyecto debería aprobarse y ahora se abre esto de indultar. A mí me parece una mala señal y en particular desde el mundo de los derechos humanos me parece aún más grave que se hable de indultar a estas personas que que están condenadas por delitos bien graves como asesinato”, añadió.

Tras ello, el parlamentario recién asumido abordó la comparación con los beneficios que otorgó el expresidente Gabriel Boric, señalando que “son contextos diferentes, son delitos diferentes y creo que es aún más grave cuando un agente del Estado comete un delito como de esta índole. Nosotros elegimos darle el monopolio de la fuerza, el legítimo monopolio de la fuerza a los agentes estatales, y creo que hay una doble responsabilidad. A ellos se les prepara, se les da un armamento pagado por todos nosotros para que hagan su trabajo y que lo hagan bien”.