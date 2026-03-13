“Agenda pro-delincuentes”: las críticas de la oposición a Kast por eventuales indultos a uniformados condenados en estallido social

El anuncio de Kast sobre utilizar su facultad de indultos para beneficiar a uniformados ha desatado una ola de cuestionamientos por parte de los parlamentarios de oposición.

Una serie de críticas se han desatado a raíz del anuncio del presidente José Antonio Kast, quien aseguró que está evaluando la opción de indultar a uniformados condenados por delitos en el marco del estallido social.

“La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar“, expuso el mandatario en conversación con T13, señalando que “Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado”.

Bajo este contexto, ha trascendido que el primer indultado por Kast sería el capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, quien cumple una pena de 15 años de presidio.

Los cuestionamientos a Kast tras anunciar indultos a uniformados condenados en estallido social

La senadora Fabiola Campillai manifestó su rechazo al anuncio del jefe de Estado a través de un video, donde expresó que “una vez más ha quedado en evidencia que Kast y su gobierno han llegado con una agenda pro-delincuentes. Mucho habla el Ejecutivo sobre el gobierno de emergencia, pero lo único que ha hecho estos primeros días es apoyar la liberación de criminales. Y hoy vuelve a hacerlo con el tema del indulto”.

A lo que añadió: “Acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como en mi caso. En nombre de las familias y de todas las víctimas de violencia institucional, pedimos que se respete el Estado de Derecho y los derechos humanos. Cumplir funciones de seguridad no significa dispararle en el rostro a alguien. Eso es un crimen y la justicia así lo dictaminó. Presidente, dejemos que la justicia se cumpla, porque eso también es dar seguridad”.

Presidente, dejar que la justicia se cumpla, también es seguridad.#NoAlIndulto pic.twitter.com/Y4Q6WaBKCu — Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) March 13, 2026

El senador del PC, Daniel Núñez, mencionó en su cuenta de X que los “indultos que propone Kast podrían alcanzar al excapitán del Ejército José Faúndez, condenado por el asesinato de Romario Veloz. La patria no se defiende matando a civiles ni cegando a Fabiola Campillai o Gustavo Gatica. Liberar a sus autores sería una grave señal de impunidad“.

Indultos que propone Kast podrían alcanzar al ex capitán del Ejército José Faúndez, condenado por el asesinato de Romario Veloz.



La patria no se defiende matando a civiles ni cegando a Fabiola Campillai o Gustavo Gatica.



Liberar a sus autores sería una grave señal de impunidad — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) March 13, 2026

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS), calificó el anuncio del mandatario como “una mala noticia” y señaló que el uso de esta facultad “no es idóneo en un contexto donde el principal eje de campaña del Presidente Kast fue precisamente el tema de disminuir la delincuencia”.

“Indultar a delincuentes me parece una contradicción. Creo que no es bueno dar señales de debilidad en materia de delincuencia”, agregó en Radio Agricultura.

Quien también se refirió a esta situación fue el ex parlamentario y presidente del PPD, Jaime Quintana. En diálogo con Radio Pauta manifestó que “habrá que ver cada caso a su mérito. Puede haber alguna situación de injusticia, sí puede haber contra algún efectivo policial y que a lo mejor no es correcto“.

No obstante, planteó que los dichos de Kast corresponden a “una definición política que yo creo se aparta de lo que es esta definición del propio mandatario de un gobierno de emergencia”.