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Encuesta Cadem: Kast parte con 57% de aprobación y el 51% rechaza indulto a uniformados

El sondeo mostró que un 58% de los consultados dijo estar de acuerdo con que Chile necesita un gobierno de emergencia.

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Juan Pablo Ernst

El presidente José Antonio Kast tiene la aprobación del 57% de los consultados en la última encuesta Plaza Pública de Cadem, mientras que la desaprobación a su gestión alcanzó un 34%.

Ambas crifras son las más altas que recibe un mandatario en su primera semana en el poder desde 2010, con lo que superaron a Piñera I y II, a Bachelet II y a Boric tanto en evaluación positiva como negativa.

A la vez, el sondeo mostró que un 58% de los consultados dijo estar de acuerdo con que Chile necesita un gobierno de emergencia.

En esa línea, la encuesta evidenció que el 61% estima que las prioridades del gobierno deben ser seguridad, delincuencia y narcotráfico, mientras que para el 41% tiene que ser el empleo y para el 21%, la inmigración.

Encuesta Cadem y rechazo a indulto de Kast a uniformados

Por otra parte, el 51% de quienes participaron en la encuesta Cadem se mostró en desacuerdo con la idea planteada por Kast de indultar carabineros o militares condenados por hechos registrados durante el estallido social. Por el contrario, el 41% la apoya.

Respecto del eventual retiro del apoyo del Gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el 45% se mostró de acuerdo con quitarle el respaldo, mientras que otro 45% dijo estar en desacuerdo.

En cuanto al tema del cable submarino entre Chile y Asia, el 52% apoya la decisión de pausarlo, en tanto que el 37% manifestó su desacuerdo.

Sobre el gabinete del presidente Kast, la más reconocida por la ciudadanía es la ministra de Energía, Ximena Rincón, (80%), seguida por la titular del Deporte, Natalia Duco (79%).

Luego aparecen la vocera de gobierno, Mara Sedini (67%); el ministro de Vivienda, Iván Poduje (58%); la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot (52%), y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz (50%).

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