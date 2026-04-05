Ministra Marín confirmó la desvinculación de Priscilla Carrasco cuando se termine su licencia

“Es una decisión fundamentada en los motivos ya expuestos”, justificó la secretaria de Estado.

AGENCIA UNO.

La directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, será desvinculada cuando termine su licencia médica, según confirmó este domingo la ministra, Judith Marin.

La autoridad se refirió al tema a casi una semana de que la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, le solicitó la renuncia no voluntaria a Carrasco.

Días después, desde la secretaría de Estado se pausó la decisión, luego de que la funcionaria presentó una licencia médica con efecto retroactivo por el tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo.

Marín confirmó la desvinculación de Priscilla Carrasco

La ministra Judith Marin ratificó que, pese a suspenderse temporalmente, el proceso de la desvinculación de Priscilla Carrasco continuará cuando finalice la licencia.

“Es una decisión fundamentada en los motivos ya expuestos“, le manifestó la secretaria de Estado a La Tercera.

Aseveró que la remoción de Priscilla Carrasco es “una de las decisiones más dolorosas que me ha tocado tomar, en mi condición de mujer, en mi carrera profesional, pero entendemos que gobernar es tomar decisiones y algunas decisiones son difíciles también“.

“La decisión que nosotros tomamos es una decisión responsable, basada en la confianza y en la buena continuidad del servicio”, justificó la autoridad.

El pasado miércoles, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, también se refirió al futuro de Priscilla Carrasco cuando termine su licencia y sostuvo que “el Ministerio de la Mujer tomó una determinación respecto a los roles y a los objetivos que tiene que tener el SernamEG y va a avanzar en poder responderle a esas mujeres vulnerables que dependen de una buena administración de ese servicio“.