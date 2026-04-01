El regreso de Sedini: cuándo responderá a Contraloría y qué pasará con Priscilla Carrasco

La vocera de Gobierno se refirió al futuro de la todavía directora nacional de SernamEG tras finalizar su licencia médica.

AGENCIA UNO

La vocera Mara Sedini reapareció ante los medios de comunicación para enfrentar diversos temas de la contingencia vinculados con su cartera, como el oficio de Contraloría por las publicaciones en redes sociales oficiales de Gobierno.

Cabe recordar que el organismo liderado por Dorothy Pérez pidió antecedentes por los mensajes publicados respecto al alza de los combustibles, donde se apeló a un “Estado en quiebra”.

Ante esto, Sedini precisó que cumplirán con el plazo para la entrega de lo requerido por Contraloría: “Nosotros no nos vamos a quedar en la discusión de un concepto. Hoy día nosotros estamos enfocados en responderle a la ciudadanía”.

“Desde ese punto de vista no nos perdemos y seguimos avanzando en enfocarnos en esta crisis que nos afecta”, agregó.

La vocera de Gobierno también tuvo palabras la “pausa” en la remoción de Priscilla Carrasco de la Dirección Nacional de SernamEG, luego de presentar una licencia médica en medio de su tratamiento por cáncer de mama.

Al respecto, Mara Sedini dejó en claro que “nosotros empatizamos con la situación humana que se está viviendo, pero también para nosotros es muy importante el rol que tiene SernamEG”.

“SernamEG atiende a mujeres muy vulnerables de nuestro país, y hoy día presenta serias deficiencias administrativas, financieras, y de ejecución del gasto, y nosotros tenemos que ser responsables con esas mujeres y tenemos que ser responsables con lo que dijimos que íbamos a hacer con el Estado, y es por eso que se toman decisiones administrativas con el objetivo de mejorar la gestión de esta situación”, argumentó la vocera.

Consultada sobre el futuro de Priscilla Carrasco tras finalizar su licencia, Sedini apuntó que “el Ministerio de la Mujer tomó una determinación respecto a los roles y a los objetivos que tiene que tener el SernamEG y va a avanzar en poder responderle a esas mujeres vulnerables que dependen de una buena administración de ese servicio”.