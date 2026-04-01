La decisión de Priscilla Carrasco que pausó su salida del SernamEG

La asistente social había sido diagnosticada con un cáncer de mama, por lo que la petición del Gobierno para que renunciara, fue duramente criticada.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI) anunció este miércoles que decidieron pausar la remoción de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco.

Fue en la noche del lunes que The Clinic dio a conocer que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que hoy lidera Judith Marín (PSC), pidió la renuncia no voluntaria de la asistente social, quien se encuentra, además, en medio de un tratamiento por cáncer de mama triple negativa, uno de los más invasivos.

La decisión no solo generó críticas desde figuras de la oposición, como la exministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), sino que también en el oficialismo, de parte de las senadoras María José Gatica y Paulina Núñez, así como de la exministra Karla Rubilar, todas militantes de Renovación Nacional. También la excandidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI), se plegó a estas críticas, que acusaban falta de consideración con el diagnóstico de Carrasco.

Pese a ello, el presidente José Antonio Kast defendió la determinación. “Tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas. La confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante”, dijo ayer en una entrevista organizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

En conversación con radio Pauta, no obstante, el ministro del Interior aclaró que la remoción de Priscilla Carrasco permanecerá congelada, debido a que Carrasco presentó una licencia médica el lunes 30 de marzo. ““En las últimas horas ha surgido un nuevo elemento. Posterior a la notificación el Ministerio recibió o recepcionó una licencia médica que al parecer tendría efectos anteriores”, reconoció.

“Este nuevo antecedente va a hacer que el ministerio, por el momento, pause esta decisión para conocer los efectos de esa licencia médica sobre la cual nosotros no teníamos conocimiento y tampoco tenemos información respecto de los plazo”, anunció.

Junto con confirmar que en ese intertanto permanecerá como director subrogante Felipe Díaz, Alvarado reafirmó: “Nosotros no podemos cuestionar lo que un profesional médico establece y señala, pero con esa nueva información que está disponible, esta situación yo creo que se va a pausar por el momento”.