“Tiene más calle que la mayoría de los ministros”: el apoyo de Pamela Jiles a Mara Sedini

La parlamentaria aseguró que la ministra “puede ser una buena vocera si se libera de la formalidad que el Gobierno le asigna y se dedica a ser ella”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La diputada del Partido de la Gente (PDG) Pamela Jiles le entregó su apoyo a la ministra Mara Sedini, en medio de los cuestionamientos a su labor como la vocera del Gobierno del presidente José Antonio Kast.

A través de su cuenta en X, la parlamentaria valoró las cualidades de la secretaria de Estado, a la vez que le hizo algunas recomendaciones para que mejore su labor como portavoz.

La semana pasada, Mara Sedini rectificó, a través de las redes sociales, una declaración previa en la que había afirmado que Galvarino Apablaza estaba “condenado” por el homicidio del senador de la UDI Jaime Guzmán.

“Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena… No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales”, posteó la vocera en su cuenta de X.

El apoyo de Pamela Jiles a Mara Sedini

Pamela Jiles empleó la misma red social para dar su apoyo a Mara Sedini y asegurar que “puede ser una buena vocera si se libera de la formalidad que el Gobierno le asigna (solemne, apretada, siguiendo la minuta) y se dedica a ser ella“.

Aseveró que la secretaria de Estado “tiene más calle que la mayoría de los ministros: es madre de acogida hace más de 10 años y conoce el sufrimiento de los más vulnerables”.

Le recomendó además “desarrollar su faceta pop, decir lo que piensa y siente en las vocerías, olvidarse de la minuta republicana y dejar de subordinarse a los tatitas del gabinete, que son sus iguales, pero se comportan como sus apoderados”.

Para la diputada del PDG, la vocera del Gobierno de José Antonio Kast tiene “carisma, colorido, luz, frescura y sentido común“.

“Si se atreve a jugar con esas armas, va a superar la prueba. Si sigue secuestrada en un personaje que le imponen, va a fracasar. ¡Libérate Mara!“, concluyó su mensaje.