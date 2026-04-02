Sedini busca cerrar flancos: responde a Contraloría y rectifica declaración sobre Galvarino Apablaza 

Tras dar respuesta a Contraloría, la vocera de Gobierno abordó el lapsus que sufrió ayer en torno al caso de Galvarino Apablaza.

AGENCIA UNO.

Pasadas las 20:00 horas del miércoles de esta semana, justo en el plazo dispuesto por Contraloría, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, contestó al oficio del ente fiscalizador que pidió explicaciones por las polémicas gráficas en que se afirmó que el Estado está en quiebra.

Si bien el mensaje fue bajado por una minuta visada por Cristián Valenzuela, jefe de contenidos del segundo piso, la distribución de gráficas y el polémico video que contenía la frase fue atribuído a la Secretaría de Comunicaciones (Secom), repartición alojada en el Ministerio de la secretaría de Gobierno liderada por Sedini.

En el requerimiento, la Contraloría solicitó informar sobre recursos utilizados en la campaña comunicacional con que el Gobierno buscaba arremeter contra la administración de Gabriel Boric.

Al respecto, la vocera de Gobierno declaró esta mañana que “no nos vamos a quedar en la discusión de un concepto”.

Sedini sale al paso de “lapsus” en caso de Galvarino Apablaza

En paralelo, la ministra enfrenta otro flanco tras un lapsus sufrido en la vocería de ayer miércoles. La portavoz del Gobierno afirmó en más de una ocasión que Galvarino Apablaza, estaba condenado por el crimen de Jaime Gúzman, concepto erróneo ya que el exfrentista está en calidad de acusado.

Desde la oposición se cuestionó a la vocera por poner en riesgo la investigación con sus declaraciones.

“Es conveniente hacer algún tipo de corrección, reconociendo que fue un lapsus, porque se puede ocupar ese argumento, de que en Chile no hay garantía del debido proceso”, sostuvo esta mañana el exministro de Seguridad y Justicia, Luis Cordero, en conversación con radio Universo.

Ante los emplazamientos, Sedini rectificó su declaración a través de X (antes Twitter).

“Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales. Que el aprovechamiento político no nos desvíe: es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley”, sostuvo la vocera.