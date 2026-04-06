Dr. File arremete contra Parisi tras ser expulsado de la bancada del PDG: exige aclarar uso de fondos del Servel

El diputado Contreras apuntó contra Parisi y Pamela Jiles, y realizó un llamado a transparentar el uso de recursos por parte de la colectividad.

El diputado Cristián Contreras, más conocido como Dr. File, abordó su salida de la bancada del Partido de la Gente (PDG) y respondió duramente al ex candidato presidencial Franco Parisi.

El parlamentario emitió una declaración pública y tildó su expulsión como “arbitraria”, señalando que aquella decisión responde al voto que emitió en la reciente elección de la presidencia de la Cámara de Diputados.

“Mi expulsión de la bancada del Partido de la Gente es injusta, mi única diferencia fue no haber votado por Pamela Jiles como presidencia de la Cámara. Es de conocimiento público que nuestro partido, al cual sigo perteneciendo, hizo campaña presidencial con el eslogan no somos fachos ni comunachos. Y por lo mismo, voté por Juan Marcelo Valenzuela, militante del PDG y jefe de la bancada”, comenzó diciendo en un video que publicó en sus redes sociales.

El descargo de Dr. File tras su salida de la bancada del PDG

En este sentido, deslizó críticas sobre eventuales acuerdos al interior de la colectividad. “En lo personal no conozco los acuerdos que el partido pueda tener con Pamela Jiles. No haré conclusiones sobre la supuesta pagada de favor político por haber llevado a la hermana de Franco en la lista junto a Pamela en el Distrito 10, lo que le resultó favorable al ser electa con los votos de arrastre que le quedaron a Jiles”, expuso.

“Tampoco me voy a referir a una eventual infiltración de la izquierda en el partido, ni a corrientes octubristas que lo único que quieren es izquierdizar a una fuerza que siempre ha sido de centro. Y menos abordaré la delicada situación financiera en la que se encuentra el partido, con la mayoría de sus balances rechazados por el Servel”, añadió el diputado Contreras.

Tras estos cuestionamientos, Dr. File llamó a los dirigentes del PDG a transparentar el uso de recursos públicos.

“Franco (Parisi) señala que no se debe jugar con las personas, entonces, lo primero que debe hacer como líder y vicepresidente del partido es aclarar, rendir y justificar los dineros que transfiere el Servel, que provienen de todos los chilenos y que no está claro en qué se ocupan”, aseveró.

Lo anterior, luego de que el ex candidato presidencial afirmara que la determinación no está vinculada a un hecho puntual, sino a una conducta reiterada, criticando directamente la asistencia del legislador a las sesiones de la Cámara.

Para cerrar, Contreras manifestó que “seguiré trabajando por lo que considero justo, el equilibrio y por todo lo que sea bueno para nuestro amado Chile, aunque eso signifique recibir críticas tendenciosas y tener que buscar una nueva bancada”.