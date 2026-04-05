Parisi acusa inasistencias de “Dr. File” y defiende expulsión de la bancada PDG: “Con la gente no se jode”

El fundador del Partido de la Gente salió este domingo a justificar la salida de Cristián Contreras de la bancada, acusando que el diputado faltó a un 25% de las sesiones y estuvo ausente en votaciones clave para la ciudadanía.

AGENCIA UNO.

Dos días después de que la bancada del Partido de la Gente (PDG) anunciara la expulsión del diputado Cristián Contreras —conocido como el “Dr. File”—, Franco Parisi salió a defender públicamente la medida con una dureza que el comunicado oficial del partido no tuvo.

En Mesa Central de Canal 13, el fundador del PDG apuntó directamente a la conducta parlamentaria del diputado y dejó una advertencia para los otros diputados de su bancada.

“Ha faltado un 25% de las sesiones el diputado Contreras”, comenzó cuestionando Parisi quien precisó que el diputado se ausentó de dos votaciones sobre compensaciones al kerosene y a los combustibles para taxistas y colectiveros.

“Cuando ocurren esas cosas, nosotros en el PDG y particularmente mi persona decimos: con la gente no se jode”, apuntó.

Y fue más lejos al describir los privilegios del cargo: “Nadie en Chile tiene tantos privilegios como un diputado, y su trabajo es muy sencillo, ir a votar, apretar un botón. ¿Y me vas a decir que no pudo bajar 10 pisos para votar?”, cuestionó.

Un quiebre que venía de antes

La expulsión no fue un hecho aislado. El conflicto se venía cocinando desde que Contreras presentó sin coordinación con la bancada un paquete de 11 proyectos de ley, entre los que figuran un plebiscito nacional sobre la pena de muerte, vacunación voluntaria, etiquetado de efectos adversos de medicamentos y reformas al sistema educacional y a las Fuerzas Armadas.

A eso se sumó que el diputado votó en contra del acuerdo interno del PDG durante la elección de la mesa de la Cámara, respaldando a su propio jefe de bancada en lugar de apoyar a Pamela Jiles, la escogida por el partido.

Parisi reconoció las diferencias ideológicas, pero aclaró que no fue eso lo que definió la expulsión.

“Hay cosas que no nos gustan, por supuesto, pero lo aceptamos como dentro de las libertades. Pero cuando me tocan la gente, insisto, con la gente no se jode”, reiteró.

El episodio activa una alerta conocida para el PDG. En el período legislativo anterior, el partido llegó al Congreso en 2022 con seis diputados y los perdió a todos antes de que terminara el periodo legislativo, disueltos entre otras bancadas y partidos.

Consultado sobre si esto podía repetirse, Parisi no esquivó la pregunta: “Tenemos que trabajar para evitar eso, pero cuando me toca la gente, a mí me da lo mismo. Esa es la diferencia”.

Con todo, el propio Parisi reconoció que la expulsión de la bancada no tiene el mismo peso que una expulsión del partido.

“No hay motivo ni razón legal para expulsarlo del partido. Lo más probable es que tiene que dictar un proceso que no depende de mí a través del Tribunal Supremo”, admitió, dejando abierta la puerta a una eventual reincorporación.

“Si él quiere volver a construir puentes con la bancada, no tengo ningún problema en ayudar en su reincorporación, siempre y cuando vuelva a votar en pro de la gente y coordine con la bancada”, concluyó.