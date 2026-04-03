“Es sano que cada uno pueda seguir su camino”: la bancada del PDG expulsó al diputado Cristián Contreras

“Aquí no hay quiebres personales, ni conflictos que escalar”, aseveró el jefe de bancada de la colectividad, Juan Marcelo Valenzuela.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La bancada del Partido de la Gente (PDG) informó este viernes que decidió expulsar al diputado Cristián Contreras, también conocido como Dr. File, tras argumentar que sus visiones “no están completamente alineadas“.

A casi tres semanas de la asunción de los nuevos miembros de la Cámara de Diputados, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, confirmó que “hemos tomado la decisión de que el diputado Cristián Contreras no continúe formando parte de nuestro equipo”.

A través de una declaración, sostuvo que “esto se da en un marco de respeto, entendiendo que a veces los caminos, las prioridades o las formas de avanzar no siempre coinciden. Y eso es parte natural de cualquier espacio de trabajo”.

Por qué la bancada del PDG expulsó al diputado Contreras

Valenzuela no quiso detallar los motivos específicos por los cuales la bancada del PDG resolvió expulsar al diputado Cristián Contreras, pero aseveró que “aquí no hay quiebres personales, ni conflictos que escalar“.

“Muy por el contrario, creemos que es sano que cada uno pueda seguir su camino con libertad cuando las visiones no están completamente alineadas”, complementó.

A continuación añadió que “como bancada, hoy estamos enfocados en avanzar de manera cohesionada, con claridad en nuestros objetivos y en lo que queremos construir”.

En esa línea, planteó que “nuestro compromiso es con la gente, buscar soluciones concretas para la clase media y clase media emergente“.

“No perderemos ni un minuto en cosas que nos desvíen de nuestro objetivo“, concluyó la declaración del jefe de bancada del PDG.