Dr. File reitera que sigue siendo parte de bancada PDG y colectividad reafirma su expulsión

Pero las palabras del Dr. File encontraron respuesta en Juan Marcelo Valenzuela, jefe de la bancada PDG, quien recalcó que “no hay ninguna contradicción en lo que nosotros hemos declarado públicamente”.

AGENCIA UNO

La polémica expulsión de Cristian Contreras, más conocido como Dr. File, de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), sumó un nuevo capítulo, luego que el legislador asegurara que sigue siendo parte de la instancia parlamentaria.

El diputado Contreras expresó a Emol que “hay un vuelco en todo lo que ha sido mi expulsión de la bancada del partido de la gente. Me acabo de reunir con Miguel Landeros, secretario de la Cámara, quien me señaló que la bancada no tiene derecho a expulsarme. Por lo tanto, yo sigo siendo parte de la bancada. Esta bancada hizo caso omiso del reglamento”.

En esta línea, Dr. File comparó su situación con Semana Santa, planteando que “la bancada en Viernes Santo intentó crucificarme. Hoy día estoy resucitando, pero señalando con claridad que esto fue una arbitrariedad que tengo que dejar sobre la mesa hoy día con usted”.

“Yo soy del Partido de la Gente, no he renunciado a la bancada, para que me expulse la bancada, tiene que haber una renuncia o el partido me tuvo que haber expulsado. Si me quieren expulsar, que me expulsen a través del partido, a través del Tribunal Supremo del partido”, dejó en claro Cristian Contreras.

Pero las palabras del Dr. File encontraron respuesta en Juan Marcelo Valenzuela, jefe de la bancada PDG, quien recalcó que “no hay ninguna contradicción en lo que nosotros hemos declarado públicamente”.

“Administrativamente, eso significa que nosotros nos hacemos cargo y damos explicaciones por 13 votos, no por 14”, cerró Valenzuela.