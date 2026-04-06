Salvo Catalina Parot: todos los ministros de Kast están citados a dar explicaciones en el Congreso

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Casi todos los ministros de José Antonio Kast están citados a explicar en el Congreso Nacional las decisiones que han tomado en sus primeras semanas en el poder y dar cuenta de su agenda legislativa. En concreto, 23 de los 24 secretarios de Estado. Todos, salvo la ministra de Bienes Nacionales Catalina Parot, quien no fue citada, lo harán entre el lunes y el miércoles de esta semana.

La primera será la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín (PSC), a las 11.00 horas de este lunes en la comisión respectiva del Senado. Ante los legisladores, la secretaria de Estado deberá explicar por qué pidió la renuncia no voluntaria de la directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg), Priscilla Carrasco, cuya salida fue resentida tanto por la oposición como sectores del oficialismo debido a que está en pleno tratamiento por un cáncer mamario.

A las 12.30 horas, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo (IND) se referirá a los planes de su cartera y adicionalmente se le consultará por el retiro de una serie de decretos ambientales de Contraloría, entre los que se encuentra el que declara como monumento natural al pingüino de Humboldt.

Poduje, Steinert, Quiroz y Rincón

Otras citaciones en el Senado, no obstante, tendrán un carácter más técnico y no necesariamente responden a los flancos que el Gobierno ha debido enfrentar en su instalación. Tales son los casos de las ministras May Chomali (Salud) y Ximena Lincolao (Ciencias), quienes expondrán de forma separada a las 14.00 horas de hoy.

Entre los ministros que han enfrentado flancos y deberán exponer estos días en la Cámara Alta también se encuentra Iván Poduje (Vivienda), quien tendrá a su cargo la reconstrucción y ha despertado críticas por la suspensión de la expropiación de Colonia Dignidad, y Trinidad Steinert (Seguridad), que ha sido cuestionada por la salida de la exprefecta Consuelo Peña de la PDI.

Los titulares de Hacienda y Energía, Jorge Quiroz (IND) y Ximena Rincón (Demócratas), sobre quienes han recaído las medidas paliativas para hacer frente al alza de los combustibles, también asistirán al Senado el miércoles.

Sedini, Undurraga y Alvarado a la Cámara

Además del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga (Evópoli), la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados recibirá a partir de las 14. 50 horas a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini (Ind), quien ha tenido un aterrizaje no exento de complicaciones en su cargo.

A las críticas por su manejo comunicacional se han sumado otros traspiés, como la publicación institucional en la que se afirmaba que el Estado estaba en quiebra y por la que deberá dar explicaciones a Contraloría y su error al denominar como “condenado” a Galvarino Apablaza cuando está en calidad de procesado. En esta instancia, Sedini deberá exponer la opinión del Ejecutivo sobre el proyecto de ley que modifica las regulaciones por las que se rige Televisión Nacional de Chile.

Undurraga, en tanto, tendrá que detallar cómo se materializará en el ministerio que dirige el recorte del 3% del presupuesto que cada cartera deberá ejecutar, salvo Seguridad. También sobre la continuidad del Pase Cultural, medida implementada durante la administración Boric y que el propio Undurraga puso en duda, así como del proceso de postulación al programa sitios de memoria.

El vicepresidente Claudio Alvarado (UDI) también deberá detallar a partir de las 14.50 horas lo relativo al recorte presupuestario del 3% y responder consultas relativas a la política migratoria del Gobierno y al plan del Estado para actuar en las zonas extremas del país. Lo propio harán también en la Cámara las ministras de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y de Ciencias, Ximena Lincolao.