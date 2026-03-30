“No todo vale en política”: Chile Vamos lidera críticas por salida de directora de SernamEG en medio de tratamiento de cáncer

AGENCIA UNO

Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género, enfrenta su primera crisis en la cartera, luego que se conociera la salida de Priscilla Carrasco de la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG).

La polémica se genera, ya que Carrasco fue seleccionada para el cargo el 2022 a través de Alta Dirección Pública, además de encontrarse en medio de un tratamiento por cáncer de mama triple negativo.

Su estado de salud ha hecho que se someta a quimioterapia oral e inmunoterapia cada 21 días, además de realizarse una mastectomía y estar a la espera de una operación de reconstrucción.

Priscilla Carrasco se refirió a su despido en sus redes sociales: “Fue algo inesperado, y no ha sido fácil. Pero el amor que he recibido de mi familia y las personas que me rodean me dan fuerza día a día”.

La ahora ex directora de SernamEG cuestionó su remoción, detallando que “me parece sorprendente, toda vez que la ministra ha dicho públicamente que uno de sus pilares de trabajo tiene que ver con el cáncer en las mujeres y yo estoy con un diagnóstico de cáncer de mama desde el año pasado. Además que no he pedido licencia. He trabajado diariamente muy comprometida en mi función con el Estado. Sorpresa es, por lo menos, una palabra que me identifica en este momento”.

Carrasco dejó en claro que “estoy viendo los temas jurídicos, administrativos, legales. Soy una funcionaria que llegó a este cargo a través de la Alta Dirección Pública. Por lo tanto, entiendo los procedimientos administrativos en torno a esto. La verdad, me parece que es una situación compleja. No solo por mí, sino que por todas las mujeres que pueden tener algún tipo de diagnóstico de esta naturaleza. Me parece que la verdad, al menos, es una pésima señal para el ejercicio de las mujeres de todo Chile”.

La salida de la directora de SernamEG fue criticada de manera transversal, destacando las palabras de Karla Rubilar, ex vocera de gobierno durante la administración de Sebastián Piñera.

“Si esto es real, duele. Sacar a una Directora de SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente. Pido sinceramente recapacitar”, declaró la ex parlamentaria y ministra de Estado.

Las palabras de Rubilar fueron secundadas por Evelyn Matthei, quien agregó: “Toda la razón”.

Más dura fue la senadora María José Gatica (RN), quien centró sus cuestionamientos en la ministra Judith Marín.

“Esta decisión no es empática, humana ni cristiana . No todo vale en política ministra. La humanidad nunca se debe perder. Sé como golpea esta enfermedad, física y emocionalmente es muy duro. Sumarle otro golpe no es necesario”, puntualizó la parlamentaria de Chile Vamos.