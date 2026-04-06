Contraloría: los municipios que están bajo la lupa por gastar más en celebraciones que en ayuda social

Entre 2024 y 2025, Contraloría evidenció que los municipios gastaron más de $31 mil millones en compras asociadas a diferentes celebraciones.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Contraloría General de la Republica (CGR) reveló múltiples casos en que municipios gastaron más recursos públicos en celebraciones que en asistencia social a personas naturales.

La institución mediante el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 analizó el gasto municipal destinado a celebraciones, conmemoraciones y festividades durante los años 2024 y 2025, donde no se incluyeron gastos provenientes de corporaciones municipales ni celebraciones de carácter transversal como Fiestas Patrias.

De acuerdo al informe, durante 2024 los municipios de Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte registraron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en celebraciones y el destinado a asistencia social a personas naturales. En 2025, esto se repitió en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica.

Los gastos de municipios en el marco de diferentes celebraciones

En este contexto, Contraloría reveló que el gasto total en órdenes de compra asociadas a celebraciones alcanzó más de $31.034 millones. Asimismo, en 2024, se señala que 118 municipios superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, estimado en $51 millones. Mientras, en 2025, lo hicieron 104 entidades edilicias, superando un promedio de $38 millones por comuna.

Según el organismo, el 39% del gasto total se destinó a la producción de eventos y a servicios asociados, lo que equivale a más de $12.095 millones. Respecto a las celebraciones que concentran mayor gasto, se encuentran fechas como Halloween, Día Internacional de la Mujer, Día de las Infancias, Día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre, entre otras.

Sumado a ello, se identificaron gastos relacionados a otros ítem, como lo son el Día de la Amistad, Día de la Cuidadora, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, Día de la Solidaridad, Día de las Mascotas, etc.

En este marco, el CIC detectó que 11 municipalidades registraron gastos acumulados en celebraciones que superan los $360 millones en el período. Entre ellas, Alto Hospicio, Arica, Pozo Almonte, Victoria, Teno y Melipilla, concentraron los mayores montos a nivel nacional.

Contraloría.

Como resultado de este análisis, el organismo dispondrá fiscalizaciones y exámenes de cuentas respecto de aquellos municipios que no hayan dado cumplimiento a la normativa aplicable o que presenten niveles de gasto en celebraciones superiores al gasto social y al promedio nacional.

Lo anterior, considerando que la Ley N° 18.695 establece que los gastos municipales deben estar directamente relacionados con el cumplimiento de las funciones propias del municipio y orientados al beneficio de la comunidad local, señalando que el gasto en celebraciones debe constituir un medio para cumplir fines municipales y no un fin en sí mismo.