Vanessa Kaiser cuestiona existencia del Ministerio de la Mujer y plantea que “tendría que haber uno de hombres”: “Ellos van a la guerra y mueren”

En la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, la senadora del PNL sostuvo que “no estoy de acuerdo con el género, porque no es lo mismo que mujer”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La senadora Vanessa Kaiser (PNL) realizó una serie de cuestionamientos a la existencia del Ministerio de la Mujer, asegurando que debería “haber uno de los hombres”.

Durante su intervención en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, que contó con la participación de la ministra Judith Marín, la parlamentaria que representa a la Región de La Araucanía comenzó diciendo que “los hombres van a la guerra y mueren, mientras que las mujeres nos quedamos en la casa”.

Tras ello, expuso que “no estoy de acuerdo con el género, no estoy de acuerdo con el género porque no es lo mismo que mujer”.

Los cuestionamientos de Vanessa Kaiser a la existencia del Ministerio de la Mujer

En este sentido, Kaiser planteó que “no estoy de acuerdo con la genitalización de nuestra antropología, yo no soy lo que me auto percibo genitalmente, yo soy una buena o una mala persona, soy una buena o una mala profesional y según eso es que tengo que ser juzgada por los demás”.

A lo que agregó: “La dignidad de una mujer no está en el hecho de que porque se auto perciba con una determinada genitalidad vamos a transformarla en una víctima o no. Víctimas también son los hombres”.

“Tenemos un mundo de la hipocresía basado en un victimismo que repugna donde porque una persona es víctima de algo, luego no puede ser culpable de nada. Es decir, si yo soy víctima por ser mujer de los hombres, luego frente a un hombre siempre soy buena, como la perspectiva de género que dice acá, como si no tuviéramos suficientes denuncias falsas hoy día para saber cómo mujeres cuya malignidad no tiene límite”, complementó.

“Esto es una religión, lo de la perspectiva de género. Y no tenemos por qué verlo todo desde una perspectiva”, sentenció la senadora Vanessa Kaiser, señalando que “esto se está llevando a tal extremo que están destruyendo la igualdad ante la ley. Todo esto hay que revisarlo”.