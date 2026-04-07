“Es bien terraplanista”: Beatriz Sánchez arremete contra Vanessa Kaiser por dichos contra el Ministerio de la Mujer

La senadora del FA cuestionó a su par del PNL luego de que manifestara su desacuerdo con la existencia del ministerio, planteando que “debería haber uno de hombres”.

La senadora Beatriz Sánchez (FA) arremetió duramente contra su par Vanessa Kaiser (PNL) por sus declaraciones contra el Ministerio de la Mujer.

Durante su intervención en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, que contó con la presencia de la ministra Judith Marín, la parlamentaria cuestionó la existencia de la cartera, señalando que “no estoy de acuerdo (con el Ministerio de la Mujer), tendría que haber uno de los hombres“, añadiendo que “no estoy de acuerdo con el género porque no es lo mismo que mujer”.

“Tenemos un mundo de la hipocresía basado en un victimismo que repugna donde porque una persona es víctima de algo, luego no puede ser culpable de nada. Es decir, si yo soy víctima por ser mujer de los hombres, luego frente a un hombre siempre soy buena, como la perspectiva de género que dice acá, como si no tuviéramos suficientes denuncias falsas hoy día para saber cómo mujeres cuya malignidad no tiene límite”, complementó.

La respuesta de Beatriz Sánchez a Vanessa Kaiser por dichos contra el Ministerio de la Mujer

Bajo este contexto, Beatriz Sánchez dialogó con Radio Infinita y comenzó diciendo que “la senadora Kaiser es una senadora que busca siempre la provocación, está esperando una respuesta a sus provocaciones y ayer estábamos en otra cosa, estábamos escuchando a la ministra de la Mujer”.

En este sentido, enfatizó que “decir esa frase es muy fuerte, decir que porque no hay un ministerio del hombre, que está siempre desconociendo lo que significa la posición de la mujer hoy día. Y soy muy responsable como te lo digo, es bien terraplanista“.

Para explicar lo anterior, la congresista del FA planteó que “cuando hablamos de que existe un Ministerio de la Mujer, porque hay cifras de femicidio, hay cifras de violencia que hoy día se tipifica como violencia machista, porque hay una posición en que tenemos las mujeres, en que ganamos por el mismo trabajo un 22,7% en promedio de remuneración menos, porque estructuralmente tenemos esa posición menoscabada dentro de la sociedad, creo que no hay que demostrar por qué existe un Ministerio de la Mujer”.

Para cerrar, Sánchez expuso: “Por qué tenemos cuotas, por qué peleamos para que exista un aparato institucional que tenga que empujar a que haya una situación más igualitaria. Y a propósito de las provocaciones, creo que es interesante volver a poner eso sobre la mesa, si es que alguien se lo olvida”.