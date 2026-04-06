UDI se suma a reproches al Ministerio de la Mujer por desvinculación de directora de SernamEG: “Se ha manejado pésimo”

María José Hoffmann expresó que las “críticas propositivas siempre tienen que ser bienvenidas”, recordando que ha sido la UDI la principal defensora del Gobierno de Kast.

AGENCIA UNO

Judith Marín sigue sumando cuestionamientos a su labor en el Ministerio de la Mujer por su decisión de despedir de sus funciones a Priscilla Carrasco, como directora nacional de SernamEG, esta vez de la UDI, uno de los más leales miembros del oficialismo.

María José Hoffmann, vicepresidenta de la UDI, puntualizó que Marín tenía derecho a pedir la salida de Carrasco, pero recalcó a La Tercera que “efectivamente se ha manejado pésimo la forma” la titular del Ministerio de la Mujer.

“Quizás faltó manejo político, de entender que esto no solamente es lo que hay que hacer. Hay que tener un poco más de tino. Yo comparto la decisión, lo que no comparto es la forma, es garantizarle a ella el mínimo de humanidad en una situación así y nosotros lo planteamos internamente, pero bueno, otros prefieren hacerlo públicamente”, indicó la ex diputada gremialista.

Al respecto, evitó calificar de “fuego amigo” las declaraciones emanadas de RN para cuestionar la salida de la titular de SernamEG, como la de las senadoras Paulina Núñez y María José Gatica, apuntando que “espero que la ministra entienda que para muchas mujeres es necesario que ella dé señales también de ser empática”.

María José Hoffmann expresó que las “críticas propositivas siempre tienen que ser bienvenidas”, recordando que ha sido la UDI la principal defensora del Gobierno de José Antonio Kast, en desmedro de Republicanos o los libertarios.