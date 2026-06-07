Criteria: aprobación de Kast sube 4 puntos y llega al 40% tras la Cuenta Pública

El discurso en el Congreso del pasado del 1 de junio le dio un respiro a La Moneda. La aprobación sube al 40% y la desaprobación cae al 47%. Revisa el estudio completo acá.

La nueva edición de la encuesta Criteria, correspondiente al 7 de junio, muestra un punto de inflexión para el Gobierno de José Antonio Kast tras la Cuenta Pública del 1 de junio. La aprobación presidencial subió 4 puntos para ubicarse en un 40%, mientras que la desaprobación cayó 6 puntos, pasando del 53% al 47%.

En paralelo, la evaluación del manejo de la situación de emergencia mostró un cambio significativo: quienes consideran que el gobierno va por el camino correcto subieron 6 puntos hasta el 40%, igualando por primera vez a quienes lo evalúan negativamente, que cayeron también al 40%.

El plan de seguridad sigue al debe

Pese a la mejora general, la seguridad sigue siendo el área donde el gobierno genera menos adhesión. Quienes creen que tiene un plan claro en esta materia subieron del 12% al 22%, y quienes creen que está improvisando bajaron del 45% al 39%. Seguridad es el área con menor porcentaje de personas que perciben un plan claro, por debajo de salud, educación, empleo y crecimiento económico.

Los atributos que más suben

La evaluación de los atributos de gestión mostró una recuperación generalizada. Los mayores incrementos se registran en “capaz de dar seguridad al país”, que subió 7 puntos hasta el 50%, y “sabe cómo enfrentar la delincuencia”, que subió 6 puntos hasta el 44%. El atributo más sólido sigue siendo “es capaz de hacer crecer la economía”, con un 56%.

La Ley de Reconstrucción gana respaldo

La percepción positiva del proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social registró un repunte importante: un 45% (+8 puntos) considera que sus efectos serán positivos para el país, mientras que la percepción negativa cayó al 29% (-5 puntos). Aun así, un 45% sigue creyendo que la ley beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos, frente a un 38% que cree que apunta a la creación de empleo para la población general.

Seguridad y vivienda, las prioridades de la Cuenta Pública

Consultados sobre las propuestas más valoradas de la Cuenta Pública, los ciudadanos priorizaron el “Plan de intervención en 50 barrios críticos” con un 40% de menciones, seguido del “Subsidio a la vivienda para la clase media” con un 34% y “Quitar beneficios sociales a quienes cometan delitos o incivilidades” con un 31%. En esa misma línea, un 62% respalda la creación de un Registro Nacional de Vandalismo, bajo la condición de que los infractores pierdan sus beneficios sociales.

La encuesta fue aplicada el 4 de junio de 2026 a través de panel online, con una muestra de 802 casos.