Un patrón que se repite: los cinco mayores escándalos de equipos argentinos tras ser derrotados

“Malos perdedores”, es una frase que se ha repetido en los últimos días para describir a la selección de Argentina. Su actitud en la final del Mundial 2026 no es un hecho aislado, puesto que a lo largo de la historia, la selección y diferentes clubes han protagonizado una serie de incidentes tras ser eliminados.

El cruce en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España —marcado por las agresiones tras el pitazo final (como los golpes de Leandro Paredes a jugadores rivales, el combo maletero de Nahuel Molina a Rodri y los posteriores agarrones entre jugadores)— no es un hecho aislado en la historia del fútbol argentino.

Las provocaciones en las victorias y la violencia en las derrotas ha desencadenado en diversos enfrentamientos a lo largo de los años, y ahora tras la reciente final de la Copa del Mundo, se reaviva un patrón repetido: cuando la tensión competitiva supera el límite y la frustración deriva en una reacción volcánica en los equipos trasandinos.

Bajo este contexto, estos son unos de los escándalos más recordados protagonizados por equipos o selecciones de Argentina tras sufrir derrotas o eliminaciones dolorosas.

Acusaciones de corrupción en las semifinales de Copa América 2019

Si bien no hubo incidentes dentro del campo ni enfrentamientos violentos, lo que sucedió después aún se recuerda. Argentina perdió en semifinales contra Brasil por 2-0, donde Lionel Messi estalló y acusó de “corrupción” a Conmebol.

“La Copa está armada para que la gane Brasil. Maneja todo Brasil y así es todo muy complicado. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, la falta de respeto que se no hizo en toda la Copa, repito, lamentablemente la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show, y lo arruina un poco”, expresó el capitán.

Ante esto, la Conmebol lo castigó con tres meses de suspensión (período en que no hubo competencia oficial) y le impuso una multa de 50 mil dólares. Tras estas críticas, el conjunto de Lionel Messi ganó todos los torneos que jugó en Sudamérica (Copa América 2021 y 2024).

La trifulca entre Argentina y Alemania en el Mundial de 2006

Se disputaban los cuartos de final del Mundial 2006. Tras empatar 1-1 en los 120 minutos, Alemania eliminó a Argentina en la tanda de penales.

Apenas Jens Lehmann atajó el penal decisivo a Esteban Cambiasso, se desató una multitudinaria pelea en el círculo central entre planteles completos, auxiliares y cuerpos técnicos. Allí, resaltó una patada que Leandro Cufré le propinó a Per Mertesacker, quien cayó al suelo.

También se vio a Maxi Rodríguez golpeando a Bastian Schweinsteiger en la nuca. Hubo más enfrentamientos entre Gabriel Heinze y el director general de la selección alemana, Oliver Bierhoff, y entre Frings y el capitán argentino, Juan Pablo Sorín.

Bajo este contexto, Cufré y Rodríguez fueron expulsados post partido.

La “batalla del Mineirão” entre Atlético Mineiro y Boca Juniors

A nivel de clubes, uno de los últimos bochornos sucedió en la Copa Libertadores 2021. Boca quedó eliminado en octavos de final en la tanda de penales tras dos partidos marcados por polémicas decisiones del VAR.

Al finalizar el partido en Belo Horizonte, la delegación xeneize estalló. Dirigentes e integrantes del plantel (encabezados por Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz y Sebastián Villa) intentaron romper la puerta del vestuario arbitral. Volaron vallas de seguridad, dispensadores de agua y hubo empujones masivos con la policía militar brasileña, que terminó arrojando gas pimienta en los pasillos.

Producto de lo anterior, el plantel completo de Boca pasó la noche entera dentro de los autobuses detenidos frente a la comisaría de Belo Horizonte y Conmebol sancionó duramente a 11 futbolistas.

Tigre vs São Paulo en Final de Copa Sudamericana 2012

La vuelta de la final se jugó en el Estadio Morumbí tras empatar 0-0 en Argentina. São Paulo ganaba 2-0 en un primer tiempo cargado de roces, patadas y provocaciones.

Al terminar los primeros 45 minutos, se armó una gresca de camino a los vestuarios. Ya en el túnel, la policía militar brasileña intervino con extrema violencia: golpearon a los futbolistas de Tigre, y la seguridad local llegó a encañonar con armas de fuego al arquero Damián Albil y al DT Néstor Gorosito.

Lo anterior, derivó que Tigre se negara rotundamente a salir a jugar el segundo tiempo por falta de garantías de seguridad. El árbitro dio por terminado el encuentro y São Paulo se consagró campeón en medio de una entrega de trofeo insólita y bochornosa.

Una de las finales más violentas de la historia: Estudiantes de La Plata vs AC Milán por Copa Intercontinental 1969

Estudiantes venía de caer 3-0 en la ida en Italia y debía remontar en La Bombonera. Aunque Estudiantes ganó la vuelta 2-1, no le alcanzó para ser campeón.

Al término del partido (y durante el mismo), los jugadores del Pincha desataron una verdadera cacería contra los italianos. Pierino Prati terminó perdiendo el conocimiento tras un pelotazo a quemarropa de Ramón Aguirre Suárez, y el franco-argentino Nestor Combin terminó arrestado por la policía porteña en el propio vestuario debido a una antigua acusación de deserción militar.

Bajo este contexto, el dictador Juan Carlos Onganía ordenó la detención de varios futbolistas de Estudiantes, suspendiendo de por vida a Alberto Poletti y encarcelando a varios referentes.