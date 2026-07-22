VIDEO – Qué se sabe de la muerte de Plas Johnson, el músico tras el icónico solo de saxofón en el tema de la Pantera Rosa

Su interpretación se transformó en una de las melodías más reconocibles de la historia del cine.

FACEBOOK.

Apenas seis días antes de cumplir los 95 años falleció el músico estadounidense Plas Johnson, reconocido mundialmente por su icónico solo de saxofón en el tema de la película La Pantera Rosa.

La noticia fue confirmada tanto por los medios de comunicación estadounidenses como por parte de la familia del artista.

El saxofonista, que nació el 21 de julio de 1931 en Donaldsonville, Luisiana, inició su carrera en Nueva Orleans y luego se trasladó a la ciudad de Los Ángeles.

El solo de saxofón que entró en la historia del cine

Si bien era reconocido como uno de los músicos de sesión más solicitados de la industria discográfica estadounidense, su interpretación del tema principal de la película La Pantera Rosa, de 1963, se transformó en una de las melodías más reconocibles de la historia del cine.

De acuerdo con lo que manifestó el creador de la pieza, Henry Mancini, la escribió pensando específicamente en el sonido cálido y elegante de Johnson.

La banda sonora de la cinta recibió una nominación a los Oscar, ganó tres premios Grammy y terminó ocupando el puesto 20 en la lista del American Film Institute de las mejores bandas sonoras de la historia, según recordó The Guardian.

Además de ese éxito mundial, Plas Johnson y su saxofón participaron en grabaciones junto a artistas como Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Barbra Streisand, B.B. King y Elton John, entre muchos otros.

Según comunicaron los medios especializados, Johnson murió el pasado 15 de julio en el barrio de Granada Hills, Los Ángeles, aunque hasta ahora no se han informado las causas de su deceso.