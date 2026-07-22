Las dudas en torno a la muerte del empresario francés acusado de reclutar mujeres para Jeffrey Epstein

Daniel Siad, un cazatalentos de modelos, también era investigado por la justicia tras varias denuncias por violación.

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Las autoridades francesas confirmaron este miércoles que una autopsia determinará cómo murió el empresario Daniel Siad, sobre el que la justicia gala mantenía abierta una investigación por el rol que habría cumplido como reclutador de mujeres para el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por la policía, el cuerpo sin vida del empresario francés, de 69 años, se encontró este lunes en su vivienda en la localidad de Colombes.

Daniel Siad, un cazatalentos de modelos, también era investigado por la justicia tras varias denuncias de mujeres, especialmente por violación.

Las dudas sobre la muerte del reclutador de Jeffrey Epstein

Una de las denuncias la interpuso la exmodelo sueca Ebba P. Karlsson, quien lo acusó de violarla cuando tenía 20 años, tras reconocerlo en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein, en los que Daniel Siad aparece mencionado en más de un millar de documentos.

Tras saber de lo ocurrido, manifestó que “Daniel Siad estaba a punto de ser detenido. Hemos trabajado tan duro para obtener justicia y ahora… Es muy frustrante“, dijo.

“Todas teníamos miedo de que lo mataran para impedirle hablar de los demás criminales… Espero que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su fallecimiento”, añadió.

Luego del hallazgo del cuerpo de Siad, la oficina del fiscal de Nanterre abrió una indagatoria para esclarecer las causas de su muerte, según reportó Europa Press.

Por su parte, la abogada del empresario, Menya Arab-Tigrinen, le dijo a los medios que la contactaron que el empresario “murió y era inocente“.

Consideró, a la vez, que “si murió de un infarto, esa espera (judicial) insoportable, la presión y la angustia con las que vivía a diario habrán tenido algo que ver“.