Scaloni alucinó con ellas: las teorías conspirativas tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

Scaloni y el padre de uno de los jugadores abordaron las hipótesis que aseguran que Argentina perdió aposta ante España por “factores extrafutbolísticos”.

En Argentina siguen sin creer la dura derrota que sufrieron a manos de España en el final del Mundial 2026, y en este sentido, han surgido una serie de teorías conspirativas que deslizan que la selección “se habría dejado perder” por factores extrafutbolisticos.

Todo esto surge a raíz de una arenga de Lionel Messi previo a la definición del torneo. “Pensemos en jugar, olvidémonos de todo, muchachos. Solo juguemos. Pensemos en jugar, nomás. Dale”, dijo la Pulga en el vestuario.

La frase “olvidémonos de todo” y los rostros del resto de los jugadores generó ruido en el país trasandino. Ante esto, se puso sobre la mesa una presunta presión de la FIFA por la bandera sobre las Malvinas que exhibieron tras el duelo contra Inglaterra.

“Se sabía perfectamente que la FIFA necesitaba un campeón europeo. Infantino contaba con el apoyo de la Conmebol, pero no así con el apoyo de la UEFA. ¿Qué necesitaba entonces? Un campeón europeo”, expuso el periodista Pablo Carrozza.

Por su parte, el relator Fernando Palomo, sembró dudas sobre la frase de Messi. “Hay algo detrás de este mensaje de Messi al salir al campo de juego. Ahí en ese vestuario, quedó algo“, expresó en X.

En tanto, el periodista Eduardo Feinman apuntó a la investigación del FBI contra la AFA y Claudio Chiqui Tapia. “En la previa a la final con España había un rumor a través de las redes que el FBI estaba en el estadio para detener a Chiqui Tapia y que iban a entrar en el vestuario”, sostuvo.

Lionel Scaloni salió al paso tras las teorías conspirativas sobre la Selección Argentina en la final del Mundial 2026

Estas teorías han tomado fuerza en las últimas horas, lo cual ha hecho que el propio entrenador de la Selección Argentina saliera a responder. “No sé, no veo redes, chicos”, dijo Lionel Scaloni cuando le consultaron sobre esas hipótesis.

Tras ello, los periodistas insistieron sobre posibles presiones externas antes de la final, a lo que el DT contestó: “No puedo creer lo que me estás preguntando. Nos estamos yendo por otro lado, chicos. Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter con esta camiseta y nos quedemos con eso. Ojalá el día de mañana, cuando tenga que venir a la selección un jugador, dé lo mismo. Porque es una señal”.

“Perdimos porque ellos fueron mejores, hay que reconocerlo. Nosotros seguramente llegamos justos, es la realidad, pero hay veces que está bueno reconocer, y eso creo que nos va a hacer mejores, sin duda”, añadió.

Otro de los que se refirió a esta situación fue Carlos, el padre de Alexis Mac Allister, quien expuso que “para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de qué habrá querido decir. Yo le escribí a Alexis: ¿Che que pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?. Entré en la misma lógica de la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!”.

“Mi hijo me dijo que hablaron de salir a jugar en el sentido futbolero, de jugar, tocar, triangular y no tirarla para arriba. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empezaron estos días por ese post que se hizo y mucha gente me escribió”, relató el ex futbolista.