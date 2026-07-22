Qué explica la intención de Trump de impulsar la candidatura de Infantino para liderar la ONU

Estados Unidos integra de manera permanente el Consejo de Seguridad y su posición será determinante en la definición del sucesor de Guterres.

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Un nuevo rival podría aparecer en el camino de Michelle Bachelet y su aspiración de convertirse en la primera secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), si se concreta la idea de Donald Trump de postular para el cargo al actual presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino.

De acuerdo con lo informado al diario New York Post por fuentes cercanas al mandatario norteamericano, Trump está evaluando con seriedad esa opción.

No obstante, más allá de la intención del presidente estadounidense, lo concreto es que hasta la fecha el nombre de Infantino no figura entre las candidaturas formalizadas ante la ONU, ni se ha confirmado oficialmente su postulación.

Por qué Trump quiere a Infantino en la ONU

Según las fuentes que citó el diario neoyorquino, parte importante de por qué Donald Trump querría a Infantino como secretario general de la ONU se relaciona con el estrecho vínculo que desarrollaron durante la organización y realización del Mundial de 2026.

En esa línea, el mandatario vería al suizoitaliano como una figura externa a la diplomacia tradicional y un eventual aliado al mando del organismo internacional.

Esto último, sobre todo después de que la FIFA le entregó, previo al mundial, el primer Premio de la Paz que concede en su historia.

Además, el presidente estadounidense considera que el presidente de la FIFA es una figura respetada internacionalmente y con capacidad para generar acuerdos entre distintos sectores.

El actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, termina su mandato a finales de diciembre de 2026, y el próximo secretario general será designado por la Asamblea General, luego de recibir una recomendación del Consejo de Seguridad.

Como Estados Unidos integra de manera permanente ese consejo y cuenta con poder de veto, su posición será determinante en la definición del sucesor de Guterres.