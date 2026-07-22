Intentó huir por el techo: así fue la detención de “Panda”, el acusado de balear a dos carabineros en Lo Espejo

El ahora detenido habría intentando hace casi una semana evadir un control de identidad en Lo Espejo. Disparó su arma de fuego más de 20 ocasiones, según Carabineros.

Un amplio operativo policial en la comuna de Lo Espejo culminó con la detención de Benjamín Alfonso Aedo González, quien era buscado por herir de bala a dos carabineros el pasado viernes en la misma comuna.

Según transmitió la institución policial en ese entonces, el sospechoso conocido con el alias de “El Panda” intentó eludir un control de identidad disparando a ambos funcionarios en más de veinte oportunidades. Los dos uniformados fueron trasladados inicialmente al Cesfam local y luego en helicóptero al Hospital de Carabineros, fuera de riesgo vital. Según pudo conocer este medio, uno de ellos fue dado de alta y el segundo continúa recibiendo atención médica.

La ofensiva del Aedo González causó especial repercusión, debido a solo días atrás había sido herido gravemente el carabinero Marcos Cosme en un operativo para capturar a uno de los sospechosos del homicidio del cabo Eugenio Nain. A raíz de estos sucesos y del fallecimiento de Cosme sectores en el oficialismo pidieron acelerar la tramitación de la Ley Nain Retamal 2.0., que aumenta las sanciones ante maltrato de obra y atentados a funcionarios policiales.

Se prevé que Carabineros entregue antecedentes de la captura durante la tarde, sin embargo ya ha trascendido que “el Panda” intentó huir por el techo de la vivienda de calle Veintitrés Sur donde permanecía oculto. Su detención finalmente se concretó a eso de las 10.43 horas, a manos de efectivos del GOPE, OS7 y otras unidades territoriales de Carabineros.

“En Chile no hay espacio para relativizar estos ataques: no existe contexto ni causa que justifique disparar a matar contra un carabinero. Ahora le corresponde a la justicia hacer su parte, con todo el rigor de la ley y sin contemplaciones con quien no tuvo ningún respeto por la vida”, destacó el ministro de Seguridad Pública Martín Arrau.