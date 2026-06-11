Entre las medidas incluidas destacan programas de fortalecimiento de habilidades parentales, procesos de revinculación familiar, apoyo psicológico y psiquiátrico.

Con el propósito de enfrentar el aumento de hechos de violencia y conductas de riesgo protagonizadas por menores de edad, el presidente José Antonio Kast encabezó la firma del proyecto de ley de Responsabilidad Parental, una iniciativa que busca reforzar el compromiso de madres, padres y cuidadores en la formación y supervisión de niños y adolescentes.

La actividad se realizó en la comuna de Independencia y contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el alcalde Agustín Iglesias; parlamentarios y vecinos de la comuna.

La propuesta apunta a establecer mecanismos que permitan exigir de manera más efectiva el cumplimiento de los deberes de cuidado, promoviendo una crianza responsable y generando herramientas para prevenir situaciones que puedan afectar el desarrollo de niños y jóvenes.

Durante la ceremonia, el Mandatario destacó la importancia de la participación activa de las familias en la vida cotidiana de sus hijos.

“Que los papás vuelvan a sintonizar con el día a día de sus hijos. Que es difícil y queremos hablar de eso, que es más profundo, el significado de lo que es cuidar un hijo. Porque a veces nos vamos por la parte más fácil. Hagámonos cargo de nuestros hijos”, expresó.

Kast presenta proyecto de Responsabilidad Parental: padres podrían ser sancionados por conductas de sus hijos

El proyecto contempla un enfoque centrado en la prevención y la intervención temprana. Para ello, entrega nuevas facultades a los tribunales de familia con el objetivo de apoyar a las familias antes de que los conflictos escalen y establecer sanciones cuando exista un incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones parentales.

Entre las medidas incluidas destacan programas de fortalecimiento de habilidades parentales, procesos de revinculación familiar, apoyo psicológico y psiquiátrico, además de sanciones graduales para quienes persistan en el abandono de sus responsabilidades.

La propuesta también crea un procedimiento especial que permitirá una actuación más rápida por parte de los tribunales frente a situaciones de riesgo que involucren a menores de edad.

Otro de los puntos relevantes busca facilitar la reparación a víctimas de daños provocados por adolescentes, agilizando los mecanismos de indemnización y fortaleciendo la corresponsabilidad familiar.

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa pretende equilibrar la protección de niños y adolescentes con una mayor exigencia respecto al rol que cumplen los adultos responsables en su formación, siempre resguardando el interés superior de los menores.