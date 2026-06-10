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Política

Encuesta CEP: presidente Kast obtiene un 34% de aprobación y un 52% de rechazo

Según el estudio, el presidente también se ubicó dentro de las figuras políticas mejor evaluadas. Revisa el estudio completo aquí.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

En esta nueva edición de la encuesta CEP, correspondiente a los meses de abril y mayo, dieron cuenta de las cifras que obtuvo el presidente José Antonio Kast en sus primeros meses en La Moneda.

El mandatario obtuvo un 34% de aprobación, aumentando seis puntos respecto a la última edición del estudio correspondiente a septiembre-octubre de 2025. En cuanto a la desaprobación, se ubicó en un 52%, diez puntos menos.

Las primeras cifras del presidente Kast fueron, incluso, similares a las que obtuvo el expresidente Gabriel Boric al comenzar su administración en 2022.

Quienes se sometieron a la encuesta CEP también abordaron otros temas relacionados al jefe de Estado. Por ejemplo, un 51% cree que “no tiene disposición a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición”. Por otro lado, un 39% tiene “poca confianza” en que logrará cumplir con sus promesas de campaña en estos cuatro años.

Figuras políticas mejor y peor evaluadas

En esta encuesta CEP, el presidente José Antonio Kast se ubicó como una de las figuras políticas mejor evaluadas con un 35% de evaluación positiva, misma cifra que registraron nombres como Franco Parisi (PDG) y Claudio Orrego (IND). Solo es superado por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), quien obtuvo un 48%.

En la otra vereda se ubicó el actual presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que alcanzó un 13% de evaluación positiva al igual que el biministro Claudio Alvarado.

En tanto, la figura que obtuvo la más alta evaluación negativa fue la exvocera de Kast, Mara Sedini, con un 60%.

Revisa la encuesta CEP completa:

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