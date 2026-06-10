Encuesta CEP: presidente Kast obtiene un 34% de aprobación y un 52% de rechazo

Según el estudio, el presidente también se ubicó dentro de las figuras políticas mejor evaluadas. Revisa el estudio completo aquí.

En esta nueva edición de la encuesta CEP, correspondiente a los meses de abril y mayo, dieron cuenta de las cifras que obtuvo el presidente José Antonio Kast en sus primeros meses en La Moneda.

El mandatario obtuvo un 34% de aprobación, aumentando seis puntos respecto a la última edición del estudio correspondiente a septiembre-octubre de 2025. En cuanto a la desaprobación, se ubicó en un 52%, diez puntos menos.

Las primeras cifras del presidente Kast fueron, incluso, similares a las que obtuvo el expresidente Gabriel Boric al comenzar su administración en 2022.

Quienes se sometieron a la encuesta CEP también abordaron otros temas relacionados al jefe de Estado. Por ejemplo, un 51% cree que “no tiene disposición a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición”. Por otro lado, un 39% tiene “poca confianza” en que logrará cumplir con sus promesas de campaña en estos cuatro años.

Figuras políticas mejor y peor evaluadas

En esta encuesta CEP, el presidente José Antonio Kast se ubicó como una de las figuras políticas mejor evaluadas con un 35% de evaluación positiva, misma cifra que registraron nombres como Franco Parisi (PDG) y Claudio Orrego (IND). Solo es superado por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), quien obtuvo un 48%.

En la otra vereda se ubicó el actual presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que alcanzó un 13% de evaluación positiva al igual que el biministro Claudio Alvarado.

En tanto, la figura que obtuvo la más alta evaluación negativa fue la exvocera de Kast, Mara Sedini, con un 60%.

Revisa la encuesta CEP completa: