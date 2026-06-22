Megarreforma: oposición se reúne para definir contrapropuesta “sabia” y “común al menos en algunos puntos”

Mientras la oposición aún no consensúa los puntos a proponer en respuesta a aspectos centrales del proyecto de reconstrucción, senadores del PS presentarán una contrapropuesta separada.

Con miras a definir una contrapropuesta para la megarreforma del Gobierno, los partidos de la oposición se reunieron la mañana de este lunes en la sede del Partido Socialista.

Ad portas de que el proyecto emblema del Gobierno se vote en general en la sala del Senado, las filas opositoras parecen no estar cuadradas del todo. El senador Pedro Araya (PPD) adelantó en conversación con La Tercera el domingo que está disponible para votar junto a su bancada a favor del proyecto de reconstrucción nacional, cuando la postura generalizada en el oficialismo es rechazar la iniciativa.

Asimismo, según adelantó el citado medio, también habría diferencia en la oposición, en específico entre el Socialismo Democrático y el Partido Comunista, sobre la posibilidad de abrirse a la rebaja del impuesto corporativo que propone el Gobierno a cambio de mecanismos de compensación para aminorar el riesgo fiscal.

De todas maneras, se espera que los senadores del Partido Socialista acudan a las 13.00 horas a La Moneda para presentar una propuesta separada, lo que apunta a que la idea del borrador conjunto no estaba del todo cerrada.

22 DE JUNIO DE 2026 / SANTIAGO Los presidentes de los partidos políticos de la oposición se reúnen en la sede del Partido Socialista. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

PPD insta a consensuar puntos en común y PC aspira a construir “una cosa sabia”

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reafirmó en declaraciones entregadas a la prensa antes de su ingreso a la sede del PS su rechazo al proyecto: “La única certeza que es la menor recaudación fiscal y también el déficit que se prolongaría por 5 o 10 años al menos. De manera tal que el financiamiento sustentado solo en el crecimiento no es suficiente (…) Ese es el sentido de esta reunión, que es solo de presidentes, para poder fundamentalmente tener un diálogo más bien político, atendido al estado de avance que hay hoy”.

En paralelo, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, recalcó que su sector “ha marcado oposición frente en primer lugar a la idea legislar estando en contra “. Al ser consultado sobre si presentarán una propuesta conjunta, respondió que “la propuesta hasta donde va es la posición de rechazo, el detalle de lo otro es como ‘cada día tiene su afán’. Si uno empieza a discutir lo particular es que dio por hecho que perdió lo general. Yo asumo que vamos a construir una cosa sabia, la más habilosa posible, para dar a conocer nuestro opinión“.

22 DE JUNIO DE 2026 / SANTIAGO El presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

A su vez, el nuevo timonel del PPD, Raúl Soto, admitió que “el esfuerzo tiene que estar por tratar de buscar una propuesta común, al menos en algunos puntos. Recordar que en la Cámara de Diputados presentamos 10 indicaciones en común y que las bancadas, por su parte, en su marco de libertad y autonomía, presentaron otras indicaciones y otras iniciativas y propuestas que han sido muy importantes para la política. Creo que esa fórmula para el Senado puede ser también útil”.

“Creo que es posible consensuar algunos puntos en común, manteniendo márgenes más amplios de libertad en función de aquellos puntos donde existan diferencias”, añadió.