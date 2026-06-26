“Nos gobiernan multimillonarios”: Frente Amplio celebra su segundo aniversario con críticas al Gobierno

La timonel de la colectividad cuestionó que la actual administración tiene una “determinación férrea” por avanzar con su “reforma ideológica”.

El Frente Amplio celebró su segundo aniversario con un Congreso Ideológico Estratégico, el que se llevó a cabo en las dependencias del exCongreso Nacional.

La cita contó con la presencia de diversas figuras de oposición como la excandidata presidencial, Jeannette Jara; y el expresidente Gabriel Boric, quien llegó en compañía de su hija Violeta.

Quien tomó la palabra ante los asistentes fue la timonel de la colectividad, Constanza Martínez, quien centró su discurso en criticar al Gobierno de José Antonio Kast.

“Hoy día tambalea la democracia, no solo en Chile, sino que en el mundo. Nos gobiernan multimillonarios y no los Estados“, aseveró la exdelegada presidencial.

Esto, según planteó, queda en evidencia con el “debate que hemos dado esta semana contra la acusación injusta en contra del ministro Grau y también con lo que hemos podido ver con su extrema nueva reforma”, en alusión a la Ley de Reconstrucción Nacional que se discute en el Senado.

“Pueden no tener plan de seguridad, pueden no tener plan para el aumento del costo de la vida, pero tienen una determinación férrea en hacer avanzar su reforma ideológica cueste lo que cueste”, manifestó la presidenta del Frente Amplio en lo que es el segundo aniversario del partido.