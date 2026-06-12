FA rechaza aumento de deudores del CAE por promesa de Boric: “Es invento de este Gobierno”

Para Constanza Martínez, esta problemática es “del Estado de Chile. Hay un problema de que hubo una política pública que fue injusta para toda una generación”.

Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio (FA), descartó que existieran errores que se puedan adjudicar al gobierno de Gabriel Boric, respecto a la polémica generada por el embargo de cuentas bancarias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En entrevista con La Tercera, Martínez explicó que “el problema del CAE es más profundo que la solicitud de la condonación”.

“La condonación fue una promesa de campaña no porque a nosotros se nos ocurrió y creíamos que era importante y estábamos nosotros creyendo que era una choreza. Fueron años de movilización donde habían estudiantes, compañeros, que tuvieron que pagar tres veces su carrera”, puntualizó la timonel del FA.

En esta línea, Constanza Martínez expresó que “para nosotros el diseño el Crédito con Aval del Estado fue injusto y significó para toda una generación una mochila muy pesada que hizo que eventualmente mucha gente de nuestra generación no tenga la posibilidad de tener una casa porque o es muy rico para poder acceder a un subsidio o es muy pobre para poder eventualmente acceder un crédito”.

Respecto a si la promesa de condonación impulsada por el gobierno de Gabriel Boric aumentó el número de deudores del CAE, la presidenta del Frente Amplio fue tajante: “Creo que la discusión ha sido muy mañosa esta semana y tengo la convicción política de que acá el problema del CAE no es un problema de los deudores, ese es un invento de este Gobierno”.

Para Martínez, esta problemática es “del Estado de Chile. Hay un problema de que hubo una política pública que fue injusta para toda una generación”.