Pamela Jiles se enfrenta a diputado Bassa por apoyo a AC contra Grau: “Sin el PDG no existen”

La diputada lanzó duros epítetos a la oposición y de paso a Chile Vamos, a la que volvió a tratar de “derechita cobarde”.

AGENCIA UNO

La diputada Pamela Jiles (PDG) sumó una nueva polémica en la Cámara Baja, luego que se enfrascara en un duro intercambio de opiniones con el diputado Jaime Bassa (FA), por el rol jugado por el Partido de la Gente en la aprobación de la acusación constitucional a Nicolás Grau.

La disputa se inició cuando Bassa calificó de “Partido del Gobierno” al PDG por respaldar el libelo de libertarios y republicanos: “El Partido de la Gente se ha transformado en el más fiel partido de Gobierno. No se puede estar al mismo tiempo en la oposición y en el oficialismo. Valoramos las posiciones críticas al interior de esa bancada, pero el PDG tomó su decisión, es legítima, pero deben hacerse cargo“.

“Me explican, ¿cuál era el interés de la gente de aprobar la acusación constitucional como está? Finalmente se aprobó la acusación constitucional contra el ministro Grau, dejando en claro que no había buenas razones, que no había infracción constitucional, simplemente una operación política, la irresponsabilidad de muchos y muchos acá que decidieron aprobar esto porque total el Senado después lo arregla. Es la peor forma de validar la democracia, es el camino más rápido para desprestigiar la Cámara de Diputadas y Diputados, que no se tomen serio su trabajo”, cuestionó Jaime Bassa.

El legislador del Frente Amplio planteó que el rol del PDG en la Cámara de Diputados “es el partido del Gobierno, el partido que sostiene la agenda más importante del Ejecutivo. Reforma tributaria, ahora la acusación del ministro Grau, mostrando dónde están realmente sus intereses, sus compromisos. Ahí están sus intereses”.

Estas palabras no gustaron a Pamela Jiles, quien acusó a su par del FA de faltar el respeto al Partido de la Gente: “Estoy al tanto de su irrespetuosa, torpe e insolente opinión sobre nosotros. Le agradezco su voto en la elección para la presidencia de la Cámara, hace solo 100 días. Ese fue el único y último momento donde la llamada oposición estuvo a dos votos de ganar algo, porque SIN el PDG no existen”.

“Lo que resta para ustedes será alejarse cada vez más del sentir popular, solidificar su transformación en clase política tradicional, mantener sus partidos de burócratas y operadores, rogar por la caridad de la derechita cobarde, humillarse frente a los Schalper que los harán perder más prerrogativas parlamentarias, fungir de observadores de la política real, someterse sin remedio a la derrota histórica de la que es responsable el FA, una generación de falsa izquierda que se elitizó y perdió contacto con la ciudadanía”, disparó la otrora militante del Partido Humanista.