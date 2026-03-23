Frente Amplio en “alerta” por Gobierno de Kast: “Está pasando gato por liebre”

La timonel opositora expresó que “estos primeros días hemos visto un gobierno que ha planteado una emergencia que, según los datos, no es tal”.

AGENCIA UNO

Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, reconoció que la colectividad se encuentra en “estado de alerta” tras las primeras medidas anunciadas por el Gobierno de José Antonio Kast.

La timonel opositora expresó que “estos primeros días hemos visto un gobierno que ha planteado una emergencia que, según los datos, no es tal”, asegurando que se busca “justificar de fondo una reforma que le va a bajar los impuestos a los más ricos y que está llevando el mayor peso a la clase media y a la clase trabajadora”.

Constanza Martínez apuntó que “vemos con preocupación las medidas relacionadas al MEPCO, al retiro de los decretos en materia medioambiental, a los indultos que yo creo que muestran una señal muy contradictoria a lo que supuestamente era el principal tema en este gobierno como es la seguridad”.

“Nosotros nos encontramos en alerta porque es un gobierno que al parecer está pasando gato por liebre, tratando de manifestar una crisis económica que al final va a desregular y darle beneficio a los súper ricos”, agregó la ex delegada presidencial.

Respecto al ajuste del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) adelantada por el Ministerio de Hacienda, Martínez la calificó de “un bencinazo para la clase media”.

“Nosotros tuvimos una situación muy similar en el gobierno del presidente Boric, donde con la guerra de Ucrania se dispararon los precios y ahí tuvimos responsabilidad con la familia y con Chile. Yo espero que en vez de tanta incertidumbre que ha puesto el ministro (Jorge) Quiroz sobre la economía, hoy día se ponga del lado de las familias chilenas, que es lo que realmente nos preocupa como oposición”, sentenció la timonel del Frente Amplio.