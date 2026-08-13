Por investigación por VIF: Tribunal Supremo del PS suspende la militancia del senador Fidel Espinoza

“La medida es de carácter cautelar, temporal y revocable y busca resguardar el debido proceso mientras se esclarecen los hechos denunciados”, expusieron desde el organismo.

El Tribunal Supremo del Partido Socialista (PS) suspendió la militancia del senador Fidel Espinoza, luego de que se viera involucrado en una investigación por un presunto caso de violencia intrafamiliar (VIF).

El fiscal del Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Díaz, dio a conocer el pasado 6 de agosto que se llevó a cabo un procedimiento policial, donde se detectaron agresiones mutuas “entre dos personas adultas y una de aquellas sería el senador Fidel Espinoza”.

Después que los hechos salieran a la luz pública, el PS envió al parlamentario al Tribunal Supremo “con el objeto de que dicho órgano inicie la investigación correspondiente y adopte las medidas que estime pertinentes, de acuerdo con nuestros estatutos y al protocolo contra el acoso sexual y la violencia de género”.

En este marco, el tribunal decidió suspender la militancia de Fidel Espinoza, cuya resolución se acordó de manera unánime.

“La medida es de carácter cautelar, temporal y revocable y busca resguardar el debido proceso mientras se esclarecen los hechos denunciados”, expusieron desde el organismo.

Siguiendo en esa línea, el tribunal solicitó a Espinoza la entrega de un informe sobre los hechos que originaron la denuncia. Para ello, el legislador tendrá un plazo máximo de cinco días corridos para presentar sus antecedentes.