Con Boric y partidos políticos: el Bacheletazo que prepara la oposición en La Pintana

El acto de desagravio se realizará este miércoles en el Teatro Municipal de La Pintana.

AGENCIA UNO

Este miércoles se llevará a cabo un acto de desagravio a la ex presidenta Michelle Bachelet, tras su fallida candidatura a la Secretaría General de la ONU, que contará con la presencia de diversas personalidades de la oposición, entre las que destaca el otrora presidente Gabriel Boric.

La actividad, que se concretará a las 18:00 horas en el Teatro Municipal de La Pintana, fue bautizado como Bacheletazo por sus organizadores, y además de la presencia la ex presidenta, tendrá a Boric como uno de los principales oradores, con quien firmó una declaración conjunta para expresar su preocupación por la adhesión de Chile al Escudo de Las Américas.

Junto a él, también dirán presentes parlamentarios, alcaldes y las mesas directivas de los partidos políticos de oposición, algo inédito en los últimos años.

La organización está liderada por Ana Lya Uriarte y Paulina Vodanovic, además del secretario general del PS, Arturo Barrios, y Gonzalo Pinto, jefe de gabinete de la alcaldesa Claudia Pizarro.

La jornada la cerrará la propia Michelle Bachelet, quien además aprovechará de celebrar su cumpleaños, ya que este martes cumplirá 75 años.