Proyecto Dominga queda rechazado tras desistimiento de Andes Iron ante la Corte Suprema

La empresa retiró los recursos que había presentado contra el rechazo ambiental de la iniciativa minero-portuaria.

La empresa Andes Iron presentó este lunes un escrito ante la Corte Suprema para desistirse de los recursos judiciales interpuestos contra el rechazo del proyecto minero-portuario Dominga.

Con esta decisión, el máximo tribunal no emitirá un fallo sobre esas acciones y se mantendrá vigente lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en febrero de 2026.

Dominga queda rechazado tras desistimiento de Andes Iron ante la Corte Suprema

La causa ya estaba en acuerdo, luego de que los ministros analizaran los antecedentes antes de dictar sentencia. Sin embargo, el retiro de los recursos impide que ese pronunciamiento se concrete, por lo que el escenario judicial vuelve a la situación derivada de la resolución que confirmó el rechazo ambiental de la iniciativa.

“El efecto que tiene esta acción de la empresa es que no se dictará sentencia y, en consecuencia, volvemos a lo determinado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta”, explicó Antonia Berríos, abogada de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros.

Pese al desistimiento, la discusión en torno al proyecto podría continuar por la vía administrativa. El Servicio de Evaluación Ambiental admitió recientemente a trámite una solicitud de invalidación vinculada al rechazo de Dominga, instancia que podría abrir una nueva revisión del caso.

La decisión se conoce semanas después de que Andes Iron anunciara el inicio de obras en el área del proyecto, lo que generó cuestionamientos de comunidades y organizaciones ambientales. Estas últimas también han manifestado reparos por informes de la Corporación Nacional Forestal sobre intervenciones de vegetación nativa en el sector.