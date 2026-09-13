Rau defiende fórmula de financiamiento de Sala Cuna Universal y sostiene que en enero podría ser ley

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, hizo un llamado al mundo político para avanzar en una agenda de adaptabilidad laboral para hacer frente a las cifras de desempleo. También abordó el proyecto de Sala Cuna Universal y sostuvo que éste podría ser ley en enero de 2027.

En diálogo con Estado Nacional de TVN, el ministro reconoció que las cifras en materia económica les han sorprendido, pero que reaccionaron con una agenda de corto, mediano y largo plazo para hacer frente a esta situación. También sostuvo que “en este segundo semestre, sin duda que vamos a tener mejores cifras cuando probablemente ya los meses de primavera y verano”.

Asimismo reconoció que fue más cauto que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con la meta del Gobierno de llegar a un 6,5% de desempleo al final de su periodo. “Yo vengo a la academia donde uno es súper reflexivo, muy cuidadoso con el lenguaje y al final uno también comete a veces imprecisiones, entonces la meta es la meta. Nosotros tenemos que tomar todos los esfuerzos para crecer al 6,5. Chile lo hizo en el pasado”, aseveró.

Rau reconoció que en las condiciones actuales es más difícil que el empleo crezca aunque la economía lo haga y por ello hizo un llamado a “hacer los cambios en la legislación para permitir más adaptabilidad laboral” y aclaró que esos cambios “no suponen precarizar” las condiciones laborales.

Sobre el proyecto de Sala Cuna Universal, que esta semana pasó a su segundo trámite constitucional, reconoció que el financiamiento “es un nudo”, pero defendió la fórmula que utiliza aportes del seguro de cesantía y que fue rechazada en el Senado. “Este es el esquema que hemos visto que es sostenible. Obviamente, nosotros vamos a seguir conversando, pero no tenemos recursos disponibles”, acotó.

Si bien el ministro manifestó que es “prematuro” afirmar que cuentan con los votos para aprobar este sistema de financiamiento, destacó el apoyo que comprometió el fundador del Partido de la Gente, Franco Parisi, para esta norma. “Si logramos, obviamente, aprobar este proyecto, esperamos que en diciembre, a más tardar en enero, ya sea una realidad”, dijo.