“Vemos con impotencia cómo quedó libre”: Ministerio de la Mujer lamenta sobreseimiento de Ghislain Quiroz

La ministra Marín transmitió a su par de Justicia, Fernando Rabat, su preocupación por la prescripción de estos delitos.

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género lamentó este domingo la decisión que se adoptó en tribunales de dejar en libertad a Ghislain Quiroz, autor confeso del crimen de Mariana Sepúlveda.

Quiroz, de 42 años, confesó hace una semana ser el responsable de la muerte de la jóven de 19 años, quien permanecía inubicable desde 2008. El sujeto explicó que decidió confesar debido a que su estado de salud está deteriorado a causa de un ACV que sufrió en 2023 y que temía morir sin haber dicho la verdad. En medio de las labores para corroborar su versión, Carabineros encontró una pieza ósea enterrada en su domicilio, que actualmente está siendo periciada para saber si corresponde a la mujer.

Pese a que inicialmente Quiroz había quedado bajo internación provisoria por las secuelas cognitivas que le dejó el ACV, la justicia determinó que el crimen prescribió y por ende, decretó el sobreseimiento total y definitivo a su favor.

En una declaración pública, la ministra de la Mujer, Judith Marín (PCC), cuestionó esta decisión. “Lamentamos profundamente que la Justicia haya confirmado el sobreseimiento total y definitivo por prescripción del delito del imputado confeso del crimen de Mariana Sepúlveda”, se lee en el escrito.

“Nos ponemos en el lugar de la madre, de la familia de Mariana y vemos con impotencia cómo el autor confeso de un crimen queda libre y el delito en total impunidad“, manifestaron.

Hacia el final de la declaración informaron que hicieron saber al ministro de Justicia, Fernando Rabat (IND), su preocupación “respecto de la prescripción en estos casos que han afectado especialmente a una mujer”.

En paralelo, en la Cámara de Diputados ya ingresó un proyecto impulsado por la familia de la joven que busca que los homicidios, femicidios y parricidios sean imprescriptibles.