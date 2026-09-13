Una reforma ómnibus para el mercado de capitales

Si bien este modelo no es enteramente nuevo, pues ya tuvimos en Chile, a comienzos de este siglo, el denominado “mercado de empresas emergentes”, que no alcanzó mayor desarrollo, considero que es una herramienta que hoy podría encontrar condiciones más propicias.

Como dice el refrán, no hay primera sin segunda, y parece que el gobierno del presidente Kast lo

está aplicando porque, habiendo sorteado los trámites parlamentarios y constitucionales de la Ley

de Reconstrucción Nacional —aún en espera de promulgación y publicación—, ha ingresado a la

Cámara de Diputadas y Diputados un nuevo proyecto de ley.

En mi opinión, estamos frente a un proyecto de carácter ómnibus o multisectorial, estructurado

mediante la creación de varios cuerpos normativos autónomos y la modificación simultánea de

diversas leyes vigentes, todos vinculados por una finalidad general: profundizar el mercado de

capitales, el ahorro y el financiamiento.

El proyecto contempla la creación de un Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), que tendrá

personalidad jurídica de derecho público y será administrado por BancoEstado. Su objetivo será

aumentar el financiamiento hipotecario de largo plazo, priorizando la adquisición de la primera

vivienda de hasta 6.000 UF.

También crea el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), instrumento destinado específicamente

a reunir el pie para la primera vivienda. El beneficiario deberá ahorrar previamente el equivalente

al 7% del valor de la vivienda y el Estado aportará una bonificación equivalente al 3%, permitiendo

alcanzar un pie del 10% y acceder así al financiamiento requerido para adquirir el inmueble. De

esta forma, el AVV contribuye a formar el pie y el FONAVI, al financiamiento hipotecario posterior.

Asimismo, perfecciona el Ahorro Previsional Voluntario (APV) ya existente, actualizando límites

que habían quedado rezagados respecto de las remuneraciones y de los beneficios tributarios

asociados.

Estos son los tres puntos más fuertes y complejos del proyecto, pero existe, además, una serie de

disposiciones que modifican la Ley de Fraudes y otras normativas que buscan transformar a Chile

en un centro financiero regional, facilitando la inversión de no residentes. Se facilita la exportación

de servicios financieros, precisando la exención de IVA para servicios de gestión, asesoría,

consultoría financiera y administración patrimonial prestados a personas sin domicilio ni

residencia en nuestro país; se simplifica la obtención del RUT para inversionistas extranjeros

cuando inviertan en instrumentos acogidos a las normas de los artículos 104 y 107 de la Ley sobre

Impuesto a la Renta; se amplían exenciones del Impuesto de Timbres y Estampillas; se modifica la

ley sobre tributación de derivados; se introducen diversas modificaciones a la Ley sobre Impuesto

a la Renta; se facilita la emisión de bonos y se incorporan varias disposiciones orientadas a una

modernización societaria.

Existen también disposiciones que crean la denominada “bolsa junior”, un mercado de valores que

busca facilitar que empresas en etapas tempranas de desarrollo puedan financiarse mediante el

mercado público. Sus normas están especialmente orientadas a empresas de innovación y de

exploración y explotación minera.

Si bien este modelo no es enteramente nuevo, pues ya tuvimos en Chile, a comienzos de este

siglo, el denominado “mercado de empresas emergentes”, que no alcanzó mayor desarrollo,

considero que es una herramienta que hoy podría encontrar condiciones más propicias.

Como podemos apreciar, se trata mayoritariamente de medidas “técnicas”, sustentadas en

criterios económicos y que la autoridad fiscal busca incentivar, en varios casos, mediante

mecanismos tributarios.

Un alumno me preguntó si pensaba que este proyecto tendría una tramitación rápida. Me demoré

en responder, porque nuestra experiencia parlamentaria no siempre luce por una discusión fundamentada y argumentada sobre aspectos técnicos. Como esta reforma incorpora

instrumentos relativamente sofisticados, la discusión debiera concentrarse especialmente en su

implementación, sus efectos y los cálculos que sustentan las medidas propuestas.

Espero que eso sea lo que prime y que no seamos, una vez más, testigos de debates viscerales que

terminen desplazando el análisis técnico que una iniciativa de esta naturaleza exige.