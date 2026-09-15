La ácida crítica de Desbordes a la derecha: “Harto parlamentario se da gustito frenándole la agenda al Gobierno”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (IND), hizo una dura crítica a los parlamentarios de su sector y a la forma en la que éstos se relacionan con el Gobierno.

En diálogo con 24 Horas, el jefe comunal lamentó las vandalizaciones e incivilidades registradas en edificios patrimoniales y privados de la capital durante la conmemoración del golpe de Estado. Al ser consultado sobre si creía que el presidente José Antonio Kast está combatiendo las incivilidades, tal como comprometió en campaña, Desbordes respondió que los proyectos que se encargan de sancionar esos asuntos están “frenados” en el Congreso.

“El proyecto está frenado en el Congreso como buena parte de la agenda de seguridad. Tiene oposición de parlamentarios de oposición, valga la redundancia, pero también harto parlamentario de Gobierno que se da gustito frenándole la agenda al Gobierno”, aseveró.

En ese sentido, aseguró que “estamos viendo a los partidos enfrentados. Hay un desorden absoluto en los partidos de las coaliciones que sustentan al Gobierno, y ahí está la agenda legislativa sin avanzar o aprobándose los proyectos contrarios a lo que plantea el Gobierno con votos de parlamentarios oficialistas”.

En la derecha, dijo, “hay desordenados y desleales”. “Hay gente que, el día uno que lanzó la agenda de seguridad el Presidente, antes de que se supieran los detalles, ya se estaba oponiendo”, criticó. “Yo hubiera esperado que hablaran con el Presidente, con el ministro, lo conversaran en privado, pero prefirieron hacerlo por la prensa, oponerse. ¿Qué provoca eso? Que el Gobierno dice después ‘oiga, ¿cómo voy a sentarme con la oposición si destacados senadores de mi sector ya están bombardeándome la agenda?'”, añadió.