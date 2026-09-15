Cómo reaccionaron China y Rusia al anuncio de que Estados Unidos posee armas en el espacio

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, dijo que el sistema se implementó para defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles.

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China y Rusia reaccionaron este martes al anuncio de que Estados Unidos posee armas en el espacio, y mientras el primero alertó del riesgo que ello conlleva, el segundo instó a que se mantenga el cosmos libre de armamentos.

Fue el secretario de la Fuerza Aérea norteamericana, Troy Meink, quien reconoció por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense desplegó armas de “control espacial” en órbita.

Según aseveró el funcionario, el sistema se implementó para defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de adversarios.

“Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó Meink.

“Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible“, añadió.

Reacción a las armas en el espacio de Estados Unidos

Al abordar lo informado por el funcionario de Estados Unidos sobre las armas en el espacio, el vocero de la cancillería china, Guo Jiakun, instó “a la parte estadounidense a que deje de ampliar sus capacidades militares y de prepararse para una guerra en el espacio exterior“.

Además, advirtió contra la “militarización del espacio exterior, su transformación en un campo de batalla y una carrera armamentística en ese ámbito“.

Por su parte, Moscú solicitó que se llegue a un consenso internacional para que el espacio permanezca “libre de cualquier arma“.

“Contamos con un amplio consenso internacional para seguir trabajando en pro de la completa desmilitarización del espacio“, declaró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.