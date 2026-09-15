VIDEOS – Ganadores y homenajes: los hitos que dejaron los Premios Emmys 2026

La ceremonia premió lo mejor de la última temporada en producciones de televisión.

La noche de este lunes 14 de septiembre, la televisión vivió su noche más importante con la edición 2026 de los Premios Emmys.

En esta oportunidad, la gran ganadora de la noche fue la comedia Widow’s Bay, luego de que batiera un récord al quedarse con un total de 14 estatuillas, entre las que se encuentran Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor en una Serie de Comedia y Mejor Director para una Serie de Comedia.

La que no se quedó atrás fue The Pitt, producción médica que no solo se quedó con la categoría Mejor Serie de Drama, sino que también su protagonista Noah Wyle se llevó el galardón a Mejor Actor en Serie de Drama.

Durante la noche no solo conocimos a los ganadores, sino que también se vivieron varios hitos, algunos que recopilamos a continuación.

La casa Targaryen se hizo presente en los Premios Emmys 2026 con la reunión en pantalla de Emma D’Arcy y Emilia Clarke.

Hiro Murai hizo historia como el primer director asiático en ganar como Mejor Director por una Serie de Comedia en los Emmys por Widow’s Bay.

Matthew Rhys se conviertió en el primer actor en ganar dos premios principales a la actuación en los Emmys en el mismo año: Mejor Actor Principal en Serie de Comedia por Widow’s Bay y Mejor Actor en una Serie Limitada por The Beast in Me.

Sarah Michelle Gellar se reunió con su coprotagonista de Buffy the Vampire Slayer, David Boreanaz, para homenajear a la fallecida Michelle Trachtenberg y a Nicholas Brendon.

Jean Smart se convirtió en la primera mujer en ganar un premio de actuación por todas las temporadas de su programa en los Emmys, por su protagónico en Hacks.

Catherine O’Hara fue homenajeada por Macaulay Culkin, Annie Murphy y Dan Levy.

Ganadores de los Emmys 2026

Mejor Serie de Comedia

Widow’s Bay.

Mejor Serie de Drama

The Pitt.

Mejor Miniserie

DTF St. Louis.

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Matthew Rhys por Widow’s Bay.

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Jean Smart por Hacks.

Mejor Actor en una Serie de Drama

Noah Wyle por The Pitt.

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Rhea Seehorn por Pluribus.

Mejor Actor en una Miniserie

Matthew Rhys por The Beast In Me.

Mejor Actriz en una Miniserie

Sally Field por Remarkably Bright Creatures.

Mejor Actriz Secundaria en una Serie de Comedia

Kate O’Flynn por Widow’s Bay.

Mejor Actor Secundario en una Serie de Comedia

Stephen Root por Widow’s Bay.

Mejor Actriz Secundaria en una Serie de Drama

Allison Janney por The Diplomat.

Mejor Actor Secundario en una Serie de Drama

Tom Pelphrey por Task.