Boric resaltó importancia de la salud pública tras tener a su hija Violeta hospitalizada una semana

“La salud pública es un orgullo de Chile, y tenemos que cuidarla, partiendo por respetar y valorar a quienes nos cuidan”, escribió el expresidente en su cuenta de Instagram.

INSTAGRAM.

El expresidente Gabriel Boric empleó su cuenta de Instagram para destacar la labor de los trabajadores de la salud pública, tras revelar que su hija Violeta debió pasar una semana “hospitalizada en la UTI del Exequiel González Cortés por una neumonía jodida“.

En su posteo, al que adjuntó una foto de él junto a la pequeña y su madre, Paula Carrasco, el exmandatario admitió que “pasamos susto, pero ahora ya estamos en casa y la chica ha vuelto a reír a carcajadas con su hermano y se anima a caminar de nuevo con pasitos tambaleantes pero decididos”.

“Queremos agradecer de todo corazón a quienes se preocuparon por la Violeta en estos días. Y sobre todo a la salud pública“, añadió.

La defensa de Boric a la salud pública.

Junto con dar a conocer los nombres del equipo médico y de enfermeras, tens y otras profesionales que participaron de los cuidados a su hija, Boric apuntó que “hemos visto demasiadas veces cómo algunos en política despotrican contra la salud pública (donde por supuesto no se atienden) sin considerar a quienes en ella trabajan“.

“Es cierto que hay problemas en diferentes ámbitos, listas de espera, infraestructura deteriorada y escasez de especialistas en regiones, entre otros. Pero también hay otra cara que se destaca poco en tiempos de normalidad, que es el tremendo profesionalismo y dedicación con que la grandísima mayoría realiza día a día su trabajo“, añadió.

“Y hoy que está tan de moda desprestigiar a los funcionarios públicos como un todo por la irresponsabilidad de una minoría, queremos destacarlos y valorarlos“, escribió a continuación.

Más adelante, el exmandatario manifestó su agradecimiento “a toda la comunidad del Hospital Exequiel González Cortés porque vimos su dedicación entera a cada uno de los niños y niñas que les tocaba atender. También a todos los profesionales y técnicos que nos atendieron en el CESFAM Barros Luco”.

“En definitiva, queremos decirles que, estando conscientes de los desafíos que seguimos teniendo, la salud pública es un orgullo de Chile, y tenemos que cuidarla, partiendo por respetar y valorar a quienes nos cuidan“, concluyó Gabriel Boric.