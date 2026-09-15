Squella calificó de “antipatriota” la interpelación contra el canciller Pérez Mackenna e instó a retirarla

“Esto es no entender cómo existe desde tiempos inmemoriales en Chile una sola voz cuando se trata de la conducción del Estado”, manifestó el timonel del Partido Republicano.

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El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, llamó a retirar la interpelación que aprobó la Cámara de Diputados contra el canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Así lo manifestó el legislador tras la reunión que sostuvieron los timoneles de los partidos oficialistas con el presidente José Antonio Kast, cuando se refirió a la decisión que adoptaron los diputados por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención.

Al abordar la citación al ministro de Relaciones Exteriores, que quedó fijada para el próximo 28 de septiembre, Squella planteó que “hemos tenido la oportunidad de profundizar la importancia de las relaciones internacionales, de respaldar como corresponde a la única voz que tiene nuestro gobierno en materias internacionales junto al Presidente, que es el canciller“.

En esa línea, sostuvo que “fue unánime dentro de los partidos del oficialismo el reprochar profundamente la irresponsabilidad que han tenido quienes han planteado como una alternativa política el interpelar al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, en la Cámara de Diputados la última semana de septiembre”.

Squella instó a retirar la interpelación contra el canciller

Squella ahondó en la interpelación al canciller y manifestó que “esto es no entender cómo existe desde tiempos inmemoriales en Chile una sola voz cuando se trata de la conducción del Estado. Interpelar al Ministro de Relaciones Exteriores es un acto antipatriota“, dijo, en declaraciones que recogió La Tercera.

“Si es que están a tiempo todavía los parlamentarios que están aprovechando de hacer un punto político en esto, de retirar esa interpelación, yo creo que debieran pensarlo dos veces si es que efectivamente dicen trabajar por Chile“, añadió.

La Cámara de Diputados fijó la sesión en la que deberá presentarse el canciller Pérez Mackenna para después del viaje que realizará el ministro junto al presidente Kast a Nueva York, donde tomarán parte en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.