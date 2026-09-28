Encuesta Cadem: la aprobación a Kast cae al 35% y es la más baja desde el inicio de su mandato

En tanto, el 48% de los consultados se manifestó en contra de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, mientras que un 42% se mostró a favor.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La aprobación al presidente José Antonio Kast cayó al 35% (-4 puntos), la cifra más baja desde que inició su mandato el pasado 11 de marzo, mientras que el promedio mensual de desaprobación a su gestión alcanzó el 60% (+3 pts), según los resultados de la última Encuesta Cadem divulgados este domingo 27 de septiembre.

En particular, entre las personas que se identifican con la derecha, la aprobación del mandatario registró una baja de siete puntos respecto de agosto, cayendo del 79% a 72%.

A la vez, entre los mayores de 55 años consultados en el sondeo, este ítem retrocedió seis puntos y se situó en un 48%, respecto del 55% que se registró el mes pasado.

Encuesta Cadem evidencia rechazo al Escudo de las Américas

Por otra parte, el 48% de los consultados por la Encuesta Cadem se mostró en desacuerdo con que Chile se haya incorporado al denominado Escudo de las Américas.

En tanto, el 42% de quienes tomaron parte en el sondeo se manifestó de acuerdo con que el país se haya incorporado a la iniciativa de cooperación contra el crimen organizado internacional impulsada por Estados Unidos.

Sobre el mismo tema, un 52% consideró que incorporarse al Escudo de las Américas supone subordinarse a Estados Unidos, una tendencia que se incrementa entre quienes se identifican con la izquierda, hasta alcanzar el 94%.

Además, en materia económica, el 78% estimó que la situación actual es de estancamiento o retroceso, mientras que un 20% cree que está progresando.

El empleo concentra una evaluación incluso más negativa, dado que el 87% califica su situación como mala o muy mala, en tanto que el 12% la considera buena.