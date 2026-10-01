“Constata la realidad”: Gobierno defiende a Quiroz por decir que “hoy nadie consume parafina”

Tras el alza del kerosene, desde Hacienda aseveraron que “hoy nadie consume parafina, porque con estas temperaturas el consumo es mínimo”.

El alza de los combustibles que se registró este jueves estuvo marcado por el fuerte incremento de la parafina, que llegó a $218,8 por litro luego que el Gobierno diera por finalizado el congelamiento de su precio que se extendió en invierno.

Ante esto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó esta decisión al plantear “hoy nadie consume parafina, porque con estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo”.

Los dichos de Quiroz fueron refrendados por el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien declaró a la prensa que “lamentablemente las personas que consumen este vital elemento de calefacción tiene un impacto, pero el gobierno no es insensible y así lo ha demostrado a las dificultades de las familias y siempre vamos a estar abiertos a escuchar y atender”.

Sin embargo, Alvarado dejó en claro que la postura de Quiroz sobre la parafina “constata una realidad. Solamente eso. Y esa realidad, lamentablemente, en un alza del precio tan fuerte afecta al bolsillo de las personas. Como Gobierno queremos que ese bolsillo de las personas no se siga afectando y por eso hemos generado un programa Pro Empleo intensivo”.

“La situación de precio de los combustibles no es una decisión que tome el Gobierno de manera caprichosa, está influida por un contexto internacional. Hemos sido bastante preocupados de canalizar esfuerzos para mitigar las consecuencias del alza de combustibles en el sector más vulnerable”, agregó el titular de Interior y Segegob.

Alvarado reiteró que “esta alza específica obedece a un contexto internacional. Tenemos que ver hacia adelante. Esto es producto de una crisis de una guerra que todos sabemos cómo comenzó, pero no cuándo termina”.