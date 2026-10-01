Presupuesto: Marcel advierte que cambio de base comparativa realizada por Quiroz lleva a “confusión”

“El problema de comparar con un gasto proyectado es que es eso, es una proyección, y no sabemos qué modificaciones van a haber de aquí a final de año”, agregó el economista.

AGENCIA UNO

Mario Marcel, ex ministro de Hacienda, se refirió a la presentación de la Ley de Presupuesto 2027 y apuntó a la decisión de Jorge Quiroz de medir el crecimiento del gasto fiscal en base a la ejecución del Gobierno de José Antonio Kast y no tomar en cuenta la actual legislación.

“Los cambios que estamos hablando, que siempre han sido entre 0% y 1% y que en este minuto, como yo mismo he señalado, pueden superar el 1%, son respecto de la proyección de gasto que tendremos el año 2026. No nos referimos al Presupuesto 2026, podríamos referirnos a él también, pero la verdad es que es un presupuesto que está lleno de errores que tuvieron que ser corregidos en el transcurso de este año y, por lo tanto, preferimos referirnos al ejecutado de este año”, explicó el titular de Hacienda.

Ante estas declaraciones, Marcel sostuvo que “me parece que la crítica es más bien una justificación para usar una base distinta. En Chile siempre hemos analizado los presupuestos en relación a la ley anterior, más reajustes o leyes especiales, y la verdad es que esto va a generar una confusión, sobre todo cuando se pase de las cifras agregadas a la cifra detallada por partida presupuestaria, por programa, por subtítulo”.

“El problema de comparar con un gasto proyectado es que es eso, es una proyección, y no sabemos qué modificaciones van a haber de aquí a final de año”, agregó el economista.

Mario Marcel indicó que “el que esté dando esa cifra de 1,5 por ciento (de crecimiento), lo que refleja es que se está previendo que se va a gastar más de lo presupuestado y eso es un contraste grande con un propósito original de reducir el gasto”.

Frente a estos cuestionamientos, Jorge Quiroz se justificó precisando que “si yo usara el Presupuesto aprobado por el Parlamento el año pasado, tendría que hablar de una expansión del 2,7%, y respecto de lo ejecutado este año, es del 1,5%”.

“Hemos preferido hablar sobre la base de lo ejecutado, porque nos gusta hablar con la máxima transparencia”, cerró el secretario de Estado.